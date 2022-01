TPMP : deux chroniqueurs se serrent dans les bras, le plateau sous le choc

Ce vendredi 21 janvier 2022, C8 diffusait un nouveau numéro de Touche Pas à Mon Poste. Une émission qui ne s’est pas passée comme prévu puisque deux chroniqueurs, qui d’ordinaire se détestent se sont énormément rapprochés, allant jusqu’à s’embrasser. Une situation qui n’a pas laissé le plateau indifférent.

Des débats parfois houleux

Comme chaque soir, C8 diffuse un nouveau numéro de Touche Pas à Mon Poste. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en ce moment, les débats sont on ne peut plus mouvementés. En effet, avec des sujets plus qu’épineux, les chroniqueurs se tirent parfois dans les pattes.

C’est notamment le cas de Gilles Verdez et de Benjamin Castaldi qui ne sont jamais d’accord. Les deux chroniqueurs ne cessent de faire part de leurs avis différents et cela sème la zizanie sur le plateau. Cyril Hanouna tente à chaque fois de les calmer, en vain. Mais il semblerait qu’il ait enfin trouvé la solution pour les rabibocher une bonne fois pour toutes.

Deux chroniqueurs de TPMP s’embrassent

Celui qui serait le petit ami de Kelly Vedovelli a réussi un coup de maître ce vendredi 21 janvier 2022 sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. En effet, après des semaines de guerre, Benjamin Castaldi et Gilles Verdez seraient enfin sur le chemin de la réconciliation.

Les deux journalistes ont fait une danse sensuelle au milieu du plateau pour mettre enfin les tensions de côté. Et Cyril Hanouna ne s’attendait pas à un tel dénouement puisque les deux chroniqueurs ont fini par s’embrasser. Un final auquel personne ne s’attendait et qui a laissé le plateau sans voix !