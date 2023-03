Pilar Rubio a fait monter la température sur les réseaux : elle s’est montrée en sous-vêtement

L’industrie hollywoodienne n’a pas seulement apporté des biens dans la vie de nombreux acteurs, car il y a ceux qui ne se sentent pas valorisés malgré de grandes carrières dans le monde. Djimon Hounsou fait partie des artistes qui se sentent dévalorisés.

Dans une interview accordée à The Guardian, Djimon Hounsou a eu quelques mots contre l’industrie. Le comédien américain d’origine béninoise, a avoué se sentir «trompé», non seulement à cause de son travail, mais aussi en termes financiers.

«J’ai encore du mal à gagner un dollar. Je suis arrivé dans le métier avec des gens qui sont absolument aisés et qui ont très peu de mes distinctions. Je me sens donc trompé, énormément trompé, en termes de finances et en termes de charge de travail également.», a-t-il déclaré.

Djimon se sent ignoré bien qu’il soit dans l’industrie depuis plus de trois décennies : «Je suis allé dans des studios pour des réunions et ils me disent: ‘Wow, nous avons eu l’impression que vous veniez de descendre du bateau et que vous reveniez [après Amistad].

Nous ne savions pas que vous étiez ici en tant que véritable acteur. Quand vous entendez des choses comme ça, vous pouvez voir que la vision que certaines personnes ont de vous, ou de ce que vous représentez, est très limitée. Mais c’est ce que c’est. C’est à moi de racheter ça.»

Et c’est qu’il sent encore qu’il doit montrer ce qu’il vaut vraiment, car il pense qu’il n’est pas assez payé : «Je dois encore montrer pourquoi j’ai besoin d’être payé. Ils viennent toujours à moi avec une bassesse complète : ‘Nous n’avons que ça pour le rôle, mais nous t’aimons tellement et nous croyons vraiment que tu peux tellement contribuer…’ Film après film, c’est un combat. Je n’ai pas encore rencontré le film qui m’a payé équitablement.».

L’acteur est devenu célèbre principalement grâce à Amistad, le film de Steven Spielberg sorti en 1997 dans lequel il incarne l’esclave qui mène la révolte sur le navire espagnol du titre.

Le film a remporté quatre nominations aux Oscars, mais aucune pour Hounsou, qui réfléchit à la façon dont les choses seraient différentes aujourd’hui : «Peut-être que j’étais en avance. Si mes films étaient sortis aujourd’hui, j’aurais sûrement déjà reçu un Oscar.»