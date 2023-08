Bénin : le classement des 5 premiers du BAC 2023

Le Festival international des Arts du Bénin (FInAB) a officiellement démarré ce mardi 14 février 2023, à Cotonou au marché Tokp’Art à Fidjrossè plage fin pavés en présence de plusieurs personnalités.



Placé sous le thème «La diversité culturelle, un levier d’attraction et de rayonnement pour les pays du Sud», ce festival vise à promouvoir l’art et la culture du Bénin et de l’Afrique auprès d’un public international et à mettre en lumière les talents de la région.



Assurant l’intérim de son homologue du ministère de la Culture, le ministre des Sports Oswald Homeky assisté du président du FInAB Ulrich Adjovi et le maire de la ville de Cotonou Luc Atrokpo ont lancé officiellement les activités du 1er Marché des Arts du Bénin.

Ainsi, du 14 au 19 février, le FInAB entend promouvoir et célébrer l’art dans toutes ses dimensions à travers une centaine d’activités regroupant la musique, la danse, le théâtre, les arts plastiques, le cinéma, la littérature et la mode.