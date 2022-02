TPMP : «Je vous aurais giflé», Cyril Hanouna dézingue TPMP XXL et les chroniqueurs

Cyril Hanouna a dézingué l’émission TPMP XXL ! Et il n’a pas mâché ses mots. La preuve dans cet article.

Cette quotidienne de Touche Pas à Mon Poste du vendredi 25 février est bien animée par Cyril Hanouna et pourtant, il ne devait pas être là… Mais l’animateur vient d’expliquer qu’il avait pris des coups de pression de C8 ! Cyril Hanouna a ensuite enchaîné sur le prime TPMP XXL qui a été diffusé jeudi 24 février… Et pour cette émission, Valérie Bénaïm a animé un jeu musical entre des chroniqueurs et des chroniqueuses.

Malheureusement, il y a eu quelques bugs techniques et beaucoup de bruit sur le plateau ! Résultat ? Les audiences ont été très mauvaises ! Seulement 265 000 personnes étaient présentes devant le programme… Et Cyril Hanouna n’a pas manqué de réagir !

«Ce prime a été le pire prime en audiences et ça n’a pas du tout été la faute de Valérie Bénaïm. C’est la faute de vous tous qui étaient là. Gilles, insupportable à sauter partout ! (…) Il m’a saoulé. L’autre, Ludivine, elle s’est prise pour une chanteuse de ouf. Sans déconner ! (…) Il y avait 1% de gens qui ont regardé l’émission ! Et sur les 1% de gens, il y en a la moitié qui sont décédés. Et j’étais producteur de cette m*rde ! Quand je fais de la merde, je le dis. J’avais parié le matin avec les équipes, 50 euros par personne, que ce prime allait faire moins de 300 000 téléspectateurs», a d’abord déclaré Cyril Hanouna.

Cyril Hanouna n’aurait pas aimé présenter ce TPMP XXL

L’animateur de TPMP ajoute ensuite : «Je vous raconte les dessous de la production H2o. Chaque année, il y a 2 émissions par an où je leur dis de se faire plaisir. La pauvre, c’est tombé sur Bénaïm. Quelle tannée d’animer ça. Moi si j’avais été à la place de Valérie, je vous aurais giflé ! Des tartes vous auriez pris dans la gue*le (…) Je les aurais tiré par les cheveux pour les mettre dehors (…) C’est un naufrage ! (…) On s’auto-vanne (…) Le score était mauvais partout ! (…) Les primes avec des équipes, les primes filles contre garçons, les primes avec de la musique : ça ne marchera plus jamais !». Cyril Hanouna révélera aussi qu’il n’y aura pas de numéro 2 pour ce TPMP XXL.