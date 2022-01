Un internaute fustige Emma Lohoues : «même ta beauté que tu vantes, tout est faux»

Cena a été le dernier à arriver à «Fast & Furious», et dans une interview avec «Pardon My Take» il a voulu donner son avis sur cette bataille interne.

Dans l’industrie cinématographique, toutes les stars n’entretiennent pas une amitié solide, et un exemple clair en est la petite guerre entre Dwayne Johnson et Vin Diesel, deux des grandes figures de «Fast & Furious» qui ne semblent pas donner le bras à tourmenter en un rien de temps, et c’est que beaucoup ont été le «tir à la corde» de l’un et de l’autre au cours des derniers mois.

Une guerre qui a fait apparaître The Rock uniquement dans sa propre suite au sein de la saga, avec son personnage de Hobbs. Ils se sont rencontrés en privé à plusieurs reprises pour essayer d’arranger les choses, et maintenant John Cena a voulu intercéder entre eux après son entrée dans l’univers «Fast & Furious», et il l’a fait en leur envoyant un message à tous les deux dans le visage du dixième volet de la saga.

Son avis sur la guerre entre The Rock et Vin Diesel

L’ancien lutteur devenu acteur s’est désormais pleinement lancé dans le jeu d’acteur, et c’est pour cette raison qu’il est venu en tant qu’invité du podcast «Pardon My Take», où il n’a pas hésité à donner son avis sur cette bataille :

«I don’ Je ne pense pas que cette histoire consiste à prendre parti. Cette histoire consiste à écouter le point de vue de chacun et c’est une histoire où, en tant que fan de la franchise, j’aimerais voir la franchise se réunir pour cette dernière série – le dernier film.

«Je pense qu’il y a beaucoup de gravité et d’honnêteté dans la perspective de Vin, et je pense qu’il y a aussi beaucoup d’honnêteté et de gravité dans la perspective de Dwayne. Je pense que c’est là que nous pourrions tous arrêter de prendre parti et prendre une seconde pour écouter tout le monde. Ce sont deux superstars incroyablement réussies, des gens qui ont créé leur propre existence et qui sont adorés dans le monde entier», a-t-il ajouté, ce qui signifie qu’ils devraient mettre de côté leurs différences et parler des deux côtés.