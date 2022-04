Côte d’Ivoire : Coco Emilia fait des révélations sur son histoire d’amour avec Francis Mvemba

Dans une interview accordée à la télévision NCI, l’emblématique capitaine des Eléphants de Côte d’Ivoire, Didier Drogba, s’est prononcé sur les arguments développés par ses détracteurs qui le traitent régulièrement comme étant un homme avare.

«Je trouve que c’est dommage. C’est une image qu’on veut me donner, je pense que les faits sont là. Être généreux, c’est quoi ? c’est se balader dans toutes les rues d’Abidjan et puis jeter de l’argent? C’est ça être généreux ? ou c’est de poser des actes concrets?», s’est interrogé Didier Drogba.

Il a ensuite énuméré quelques unes de ses actions. «Pendant la période de la Covid, tout le monde était paniqué, l’économie s’est arrêtée, on a tous réfléchi à comment s’entraider les uns les autres et c’est de ma poche que j’ai pris plus de 160 millions pour répondre à cette vague de Covid-19 (…) ça c’est être avare ? Je pense aussi, avec ma fondation, on aide beaucoup beaucoup d’orphelinats. On pose des actions concrètes, on a construit des écoles», a lancé Didier Drogba.

Poursuivant, l’ancien buteur de Chelsea dit ne pas être affecté par ces accusations. «Pour moi, beaucoup diront qu’il est avare, mais ça ne me dérange pas, parce que, se balader dans la rue et distribuer de l’argent, d’abord ça n’aide pas la personne, et ce n’est pas un bon exemple à donner. Le bon exemple, c’est qu’est-ce que je peux faire pour aider quelqu’un dans le besoin… mon éducation est telle que, quand tu fais, tu n’as pas besoin de faire du bruit», a-t-il lancé.