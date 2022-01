Nathalie Koah est sur le point de devenir maman ? Toute la lumière ici

La femme d’affaires et influenceuse internet Nathalie Koah n’a pas oublié son chapeau de maman. La très attentionnée Nathalie Koah se met en quatre pour partager ses moments de bonheur avec sa petite-fille de 5 ans. En retweetant une photo de la naissance de sa petite fille, l’influenceuse a laissé un commentaire faisant allusion à son désir d’être à nouveau maman.Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Nathalie Koah est maman d’une petite fille de 5 ans. Dans les messages qu’elle a retweetés à travers divers profils, elle a montré des moments de qualité avec sa fille en vidéos ou en photos. Nathalie Koah a partagé une vidéo des premiers mois de sa fille après sa naissance, sous le coup de quelques heures de nostalgie.Surprises par ces anciennes vidéos, les webcams des influenceurs web accompagnent les vidéos de commentaires touchants. Dans l’une de ses histoires, Nathalie Koah a interrogé ses fans sur les options pour avoir un deuxième enfant.«Il y a cinq ans, le temps de Massa passe vite», a-t-elle déclaré à propos de la vidéo de sa fille. Puis question, alors je n’aurai plus d’enfants ?Certains fans ont approuvé l’idée et d’autres ont même prédit le sexe des futurs bébés. Certains espéraient qu’il donnerait naissance à des bébés jumeaux. En tout cas, Nathalie Kaoh s’est contentée de rire à toutes sortes d’actualités. Actuellement, elle ne soutient en aucune façon l’arrivée du nouveau bébé.