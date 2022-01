Makosso met en garde l’artiste Camerounais Ténor, après sa demande en mariage avec Eunice (vidéo)

La «go bobaraba» ivoirienne Eudoxie Yao a participé au Festival international des influenceurs africains à Cotonou, au Bénin, où elle a été honorée. Elle a partagé les clichés de la soirée sur ses réseaux sociaux.

L’année 2022 commence bien pour Eudoxie Yao, qui vient d’être honorée au Festival international des influenceurs africains à Cotonou.

«Deux trophées dans mon escarcelle. J’ai été honorée par madame Bianca l’organisatrice, lors de son festival international des influenceurs africains à Cotonou, Bénin. Merci à tous mes fans et à l’organisatrice, le meilleur reste à venir. C’est Dieu qui est fort», a-t-elle légendé les photos sur sa page Facebook.

Un message qui reçoit plus de 20 mille likes, plus de 15 mille commentaires et 205 partages. «La plus belle femme d’Afrique, la taille incomparable, tu le mérites vraiment», a commenté Willy Wilbeck Nsangu. «Félicitations, tu es la meilleure de ta génération. Je suis ton fan centrafricain depuis le Ghana», a également écrit Nzembe Boris. «Yao Eudoxie, c’est la première fois que je commente ton post… Tu étais très splendide, ta robe te va à merveille, franchement», a apprécié Nimath Idèra.

«Quelle belle créature encore, tu es vraiment chic avec la robe. Je t’aime depuis la Guinée Conakry», a dit Aïssatou Baldé. En revanche, Anny Bias est revenue sur une vieille polémique de certains internautes, qui faisaient croire qu’Eudoxie Yao était avec l’artiste guinéen Grand P pour ses intérêts.

«Félicitations à tous ceux qui disaient que tu avais besoin de Grand P pour te faire connaître. Eh bien, Ma belle Yao Eudoxie avance», a-t-elle indiqué. «On vous attend au Sénégal après avoir remporté la CAN pour fêter ensemble le titre», espère Mohamed Faye.