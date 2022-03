Eunice Zunon serait-elle enceinte avant le mariage avec Tenor ? Toute la lumière

Après leurs fiançailles, le mariage du rappeur camerounais Tenor avec l’Ivoirienne Eunice Zunon n’aura plus lieu, du moins va devoir attendre. La ravissante web humoriste serait enceinte de son chéri Camer et les médecins se veulent très prudents pour ce tout premier bébé du couple.

Même si Eunice Zunon et Tenor ne l’ont pas encore officialisé, le couple qui devait, se marier incessamment, aurait décalé leur mariage, non à cause de la crise de Coronavirus, mais plutôt en raison d’une grossesse tenue secrète par les amoureux toujours très discrets sur leur vie privée. Cependant, cette heureuse nouvelle qui touche la web humoriste ivoirienne, Bp Bouche pointue, récemment demandée en mariage par le chanteur Camerounais, a été mise au grand jour.

La célèbre et authentique plateforme ivoirienne dénommée «Braisage des blogueurs et influenceuses de Côte d’Ivoire» s’est réjouie, dimanche dernier, en annonçant qu’Eunice Zunon serait enceinte et attendrait son premier enfant. Mieux, le mariage que tout le monde attendait après leurs fiançailles célébrées en grande pompe et les clichés abondamment partagés sur les réseaux sociaux, devrait attendre après l’accouchement.

L’auteur du post, Latoya Cyprine, dit tout sur sa grossesse. «La célèbre humoriste ivoirienne, ex de DJ Arafat, est actuellement enceinte de son fiancé Ténor, le rappeur camerounais. Selon une source familiale, le gynécologue particulier d’Eunice Zunon a conseillé au manager de la star de la convaincre de limiter ses sorties sur Facebook et d’inclure beaucoup de repos dans son agenda. Ténor prévoit d’épouser Eunice à l’état civil après la naissance de l’enfant», a-t-elle informé les 79.000 abonnés de la plateforme.

Eunice Zunon vit actuellement un amour fou aux côtés du chanteur camerounais même si, au depart, elle a nié avoir une relation intime avec Tenor. Eunice Zunon nage en plein bonheur et n’hésite pas à publier des photos d’elle et de son amoureux sur les réseaux sociaux. Récemment, la chroniqueuse de l’émission Peopl’Emik a partagé l’une de ses photos avec en commentaire : «Quand on parle de jolie femme noire fiancée, tu te tais.» Taisons-nous, donc, pour suivre l’affaire de près!!!