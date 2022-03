«Je ne connais pas l’histoire de ce Jonathan Morrison, mais je…» : taclé sur la toile, Jonathan Morrison reçoit un soutien inattendu (photo)

Quelques jours après son retour en Côte d’Ivoire, Jonathan Morrison est devenu la risée des internautes. Ceci à cause du fait qu’il vit de manière «trop simple».

En effet, le footballeur a tendance à afficher une vie de luxe sur les réseaux sociaux (des voyages en première classe, des sorties dans des endroits chics, etc).

La cerise sur le gâteau est la bague de fiançailles qu’il a offerte à Maria Mobile, une bague dont la valeur est estimée à des centaines de millions de FCFA.

Jonathan Morrison, une fois de retour en Côte d’Ivoire, a surpris les internautes avec son style de vie. Il s’habille le plus simplement possible et fréquente des endroits qui ne cadrent pas avec son statut.

A l’issue de ce constat, deux hypothèses ont été émises par les internautes : soit le footballeur est totalement fauché, soit il est un vendeur de rêve. Ils se sont donc moquer de ce dernier sur la toile.

Choquée par les événements, la demoiselle Prisca Logan, une manageuse d’artistes, a fait une sortie pour prendre la défense de l’ex de Maria Mobil. Elle a exposé certains faits que les internautes devraient prendre en compte avant de juger Jonathan Morrison.

«Je ne connais pas l’histoire de ce Jonathan Morrison, mais je vois ces derniers jours sur les réseaux qu’il se fait charrier par rapport à son mode de vie durant son séjour abidjanais…

Vous voyez certains «binguistes» ont du mal à revenir voir leurs parents à cause de ce genre de délire.

Pour l’africain en général être en Occident c’est se muer en une autre «race» d’être humain qui ne mange plus pareil, ne vit plus pareil que lorsqu’il était en Afrique !

Ils foutent la pression à certains qui n’ont pas atteint les standards imposés voire normés par la société au BINGUISTE. À tel point que d’autres s’endettent pour aller en Afrique !

Mais ça c’est une autre paire de manche… Passons…

Le gars revient dans son bled; il a certainement envie de mets qui lui avaient manqué et direct pour vous c’est obligatoirement parce qu’il serait fauché en réalité !

Je me rappelle d’une fois où un «vieux père» m’avait vu boire de la bouillie de mil et s’en était offusqué ! Disant que ce n’était pas digne d’une binguiste. Ça m’avait choquée mais ma réponse a été que chaque matin j’en prenais juste devant lui.

Moi je ne mange quasiment pas de viennoiseries à Abidjan, encore moins les pizzas. J’ai pour habitude de manger les plats locaux de là où je me trouve… C’est simple, basique… Il n’y a rien de mieux.

Laissez les gens kiffer leur life comme ils l’entendent ! Vous ferez comme vous voudrez à votre tour !», a-t-elle affirmé.