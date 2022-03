Maria Mobil fait une révélation touchante sur son ex petit ami, Jonathan Morrison

Le chanteur de dancehall Blackface Naija s’est déclaré meilleur que plusieurs célébrités de la musique nigériane.

L’ancien membre de Plantashun Boiz l’a annoncé dans un post partagé via sa page Instagram.

Il avait réagi à une compilation de «Hip TV» demandant à ses fans et à ses followers celui qui mériterait plus le titre de G.O.A.T (Greatest of All Time).

L’affiche contenait les photos d’Olamide, Wizkid, Burna Boy, Davido, Wande Coal et Dbanj avec en légende : «Lequel de ces artistes a, à votre avis, mérité le statut de G.O.A.T. ?»

Répondant à la question de Hip TV, Blackface a partagé une capture d’écran de l’affiche sur sa photo imposante tout en se vantant d’être meilleur que tous ces artistes réunis.

Il a écrit : «Je suis en avance sur eux, point final».