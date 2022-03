Jonathan Morisson : «Je peux bien entendu faire un clash, mais il faut que ce clash soit…» affirme Souleymane Kamagaté

Lors d’une interview avec Gayle King sur CBS, l’acteur a révélé que contrairement aux histoires et rumeurs d’infidélité, il n’y a jamais eu de relation extraconjugale au sein du couple Smith.

«Il n’y a jamais eu d’infidélité dans notre mariage, jamais. Jada et moi parlons de tout, et nous n’avons jamais surpris l’autre avec quoi que ce soit, jamais», a déclaré Will Smith.

«J’ai décidé de penser que les rumeurs sur ma vie pouvaient être bénéfiques pour les gens. Je pense que les bruits de couloirs sont la première étape pour avoir une vraie conversation et être capable d’explorer vraiment si certaines des choses dans votre cœur sont aimantes ou empoisonnées», a-t-il ajouté.

Will Smith et Jada ont commencé à se fréquenter en 1995. Ils se sont mariés le 31 décembre 1997, alors qu’elle était enceinte de leur premier enfant. Le couple a deux enfants, Jaden Smith, 23 ans, et Willow Smith, 21 ans. Will est également papa de Trey Smith, 29 ans, qu’il partage avec Zampino.

Les propos de Will Smith sont contradictoires à ceux de Jada Pinkett. En juillet 2020, elle avait admis avoir eu une relation avec le rappeur August Alsina. C’était durant une période difficile avec son mari. Elle a expliqué à l’époque que Will et elle avaient finalement réussi à remettre les choses à l’ordre.