Emma Lohoues menace : «Je suis déroutante, à la fois calme, douce, en retrait…»

Abomé Léléfant qui a eu à collaborer avec DJ Arafat de son vivant, comme beaucoup d’autres personnes, n’oubliera pas le genre de personne qu’il était.

Avec son ancien mentor, connu pour son tempérament de feu, il a passé des moments incroyables qu’il a tenu à partager avec les internautes. En face du travail, le Daïshi ne blaguait pas.

«MÔGÔ avait les game heiiin !!! 😆 Lol on va au studio il met un beat et dit : vous avez 20 MINUTES pour écrire vos COUPLETS. Il sort… Il revient dans 15 MINUTES à peine et crie : «qui commence ???»… Personne ne répond.

LUi : bon Abomé Léléfant tu passes !

MOI : BOSS, il reste une phrase

LUI : Si c’était manger y a longtemps tu avais fini hein …… ahiiiiii 😭 ⛔️

On va à la radio 📻 on met l’instrumental. si ton tour arrive et que tu as mal chanté 😂🙏🏼 ton contrat est finit».