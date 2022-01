Coco Emilia : La star en face d’une scandale épatante

Selon des informations persistantes sur les réseaux sociaux, Ariel Sheney aurait extorqué de l’argent à Bel’Yv, une jeune chanteuse camerounaise.

Le chanteur Coupé-décalé, Sré Jean Ariel, plus connu sous le nom Ariel Sheney n’a pas échappé à la guéguerre entre Camerounais et Ivoiriens, née lors des huitièmes de finale de la Can 2021.

En effet, l’ancien numéro 2 de la Yorogang a été accusé d’avoir escroqué une jeune chanteuse camerounaise se faisant appeler Bel’Yv. Une information qui a été rapidement démentie par la chanteuse camerounaise dans une vidéo postée sur sa page Facebook.

«Si je fais cette vidéo, c’est pour exprimer mon démenti par rapport à plusieurs publications que j’ai cru voir sur Facebook et sur Instagram m’érigeant en victime d’une escroquerie de la part d’un artiste ivoirien que j’aime énormément et que je respecte. Il s’agit de mon grand-frère Ariel Sheney», a expliqué Bel’Yv.

Puis d’ajouter : «en fait, mon grand-frère et moi avions collaboré sur un de mes titres, Cesanova qui a eu un franc succès en Côte d’Ivoire et en Afrique. Il compte aujourd’hui, plus d’un million de vues sur Youtube. Je suis consciente que c’est grâce à l’énergie de mon grand-frère qui a été d’un grand apport tout au long de l’avancée de ce projet.

Je tiens à exprimer ma désolation. J’ai été choquée de voir ces différentes publications qui visaient à ternir son image. Je suis vraiment désolée. Je ne saurais avoir ce genre d’intentiond’intention sur. Moi qui suis amoureuse de la Côte d’Ivoire que je considère comme mon deuxième pays».

Poursuivant, Bel’Yv a espéré que cette affaire n’entraverait pas ses rapports avec le chanteur ivoirien. «La collaboration entre Ariel Sheney et moi s’est très bien passée. Elle a eu lieu en juillet 2021 et je suis rentrée satisfaite.

Et ça se voit d’ailleurs au niveau du résultat. J’espère que les relations entre les deux maisons de production, resteront des relations de paix, en particulier entre Bel’Yv et Ariel Sheney, et en général entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun», a-t-elle ajouté.