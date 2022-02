«Laisse mon nom en paix et oublie-moi un peu», a apporté Coco Emilia  à propos de sa divorce avec Francis MVemba

Le feuilleton Francis MVemba et Coco Emilia n’est pas prêt de s’achever de sitôt. Jour après jour, les internautes ont droit à un nouveau rebondissement. Cette fois, c’est Francis MVemba le père de la dernière-née de Coco Emilia qui se prononce sur la fin de leur mariage. D’après ses dires, Francis MVemba se veut juste résilient quant à un possible divorce.

Le père de Sophie et désormais ex mari d’après Coco Emilia n’est visiblement pas prêt à accorder le divorce à la mère de sa fille. Alors que Coco Emila revendique à nouveau son titre de célibataire depuis deux mois environ, Francis quant à lui ne compte pas lui rendre aisément ce titre. Marié le 10 avril 2021 au Cameroun, Francis MVemba et Coco Emilia se sont séparés quelque mois plus tard.

Coco Emila a été la première des deux ex-amoureux à rendre l’information publique. Dans une publication en stories Snapchat, elle faisait savoir à ses fans qu’elle avait elle-même choisi de quitter le mariage et demanderait d’ailleurs le divorce. Chose que Francis n’est pas prêt à accepter en croire sa publication du week-end dernier sur Snapchat.

«Emilia, je t’ai trouvée avec le statut de Mlle. Je t’ai donné le statut de madame et ton prochain sera soit veuve, soit décédé. Jamais Divorcé. Donc ne me fatigue plus avec tes jalousies tôt le matin là !! Tu vas rester mariée de gré ou de force. Je ne veux plus entendre ni lire le mot divorce sur mon mariage», a prévenu Francis Mvemba.

Pour sa part, Coco Emilia n’est pas restée muette vis-à-vis de cette sortie de Francis. Elle lui a demandé de la laisser tranquille, et d’aller refaire sa vie.

«Francis, je pense que tu as dû prendre un bedo que tu n’as pas bien séché ce matin. Laisse mon nom en paix et oublie-moi un peu. Merci», a-t-elle répondu.