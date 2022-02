Un homme de 37 ans dans les filets de la police pour vi0l sur sa nièce de 8 ans

Au Ghana, une femme mariée depuis 15 ans sans enfant a finalement donné naissance à des quadruplés, deux filles et deux garçons, rapporte GBC News.

Joana Antwi et son mari, un retraité de 66 ans identifié comme Peter Afriyie Kwarteng, ont déclaré que toutes ces années sans enfant ont été difficiles pour eux. Ils ont eu un enfant après leur mariage, mais il n’a pas survécu.

Antwi, qui est aide-soignante dans un centre de santé de la ville d’Abofour, dans la région d’Ashanti au Ghana, a expliqué à GBC News que l’échographie avait montré dans un premier temps qu’elle portait des triplés. Plus tard, les médecins ont découvert que c’était des quadruplés.

Antwi a donné naissance à ces bébés prématurés par césarienne à l’âge de 46 ans. Elle et son mari, un employé retraité de la société des chemins de fer, ont déclaré qu’ils remerciaient Dieu de leur avoir donné leurs propres enfants. Cependant, ils ne savent pas comment ils vont subvenir à leurs besoins.

Il a été difficile de prendre soin d’eux-mêmes au cours des 15 dernières années, et avec quatre bébés maintenant, ils craignent que les choses n’empirent. Le couple vit actuellement dans une seule pièce avec ses bébés et risque l’expulsion. Ils appellent donc les particuliers et les organisations philanthropiques à leur venir en aide.

Récemment, un groupe humanitaire et quelques particuliers ont remis au couple des articles assortis composés d’aliments pour bébés, de couches, de jouets, de riz, de purée de tomates et d’huile de cuisine, ainsi que de l’argent liquide, selon GBC News. Antwi et son mari étaient reconnaissants et espéraient que d’autres personnes viendraient également les soutenir.