Musique : Magic System et Asalfo collaborent ils avec Toofan ? Toute la lumière

Les membres du groupe Toofan ont révélé qu’il y a une histoire qui les lie au groupe Zouglou Magic System et son lead vocal Asaflo.

Le groupe Toofan, composé de jeunes togolais que sont Masta Just et Barabas, est l’un des duos les plus en vogue de la musique africaine. Ces deux amis d’enfance ont véritablement réussi à imposer leur style musical à travers le monde.

A l’instar de tout artiste débutant, nos deux chanteurs ont eu eux-aussi, des modèles. Invités il y a quelques jours sur la chaîne NCI, ils ont révélé avoir suivi les traces du groupe Magic System.

«Il y a quelque chose qui nous lie à Asalfo et Magic System. Quand on le revoie, il y a l’émotion qui revient tout le temps (…) Il y a plein de choses qui se sont passées bien avant qu’on ne soit connus ici à Abidjan. Quand on a commencé à chanter, tout de suite, on est allé à l’école de la musique, on est allé à l’école de Magic System, de Meiway , d’Extra Musica, de Koffi Olomidé, de tous ces grands.

Et à un moment, il fallait qu’on ressemble à un de ces artistes, et comme nous, on est un groupe, on s’est dit: s’il faut ressembler à un groupe, il faut ressembler à Magic System. Et on a commencé à les suivre de près», a révélé Masta Just qui dit avoir gardé en mémoire un conseil d’Asalfo lors de leur toute première rencontre avec le groupe Magic System.

«Il nous a dit : accrochez-vous», a-t-il ajouté. De son côté, Asalfo qui était également présent à cette émission sur NCI , a exprimé sa fierté face au succès du groupe Toofan. «Je suis totalement fier parce que j’ai vu leurs débuts (…) Il ont vraiment pris au premier sens du mot «accrochez-vous».

Donc ils se sont accrochés et là le résultat. C’est un message à tous les jeunes pour dire qu’on ne chante pas dans sa douche et puis on sort pour être star. Il y a des étapes, et quand tu as franchi ces étapes là , ta carrière est très solide. Mais quand tu as galéré comme ceux-là (…) C’est vrai que nous, on a galéré hein, mais ceux-là…», a témoigné Asalfo.