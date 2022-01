Mort tragique inattendue d’une star actrice à l’âge de 34 ans

Bien connue pour avoir joué dans la série Les Voisins, nous apprenons aujourd’hui la mort d’une actrice qui a bercé nos enfances. Miranda Fryer s’est éteinte à l’âge de 34 ans. Celle-ci serait décédée de façon «complètement inattendue» , d’après sa famille.

Mort de l’actrice Miranda Fryer à 34 ans

Vous la connaissez peut-être sous les traits d’une jeune enfant dans une série très connue. Oui, il s’agit bien de l’actrice qui incarnait la jeune Sky dans la série Les Voisins. Miranda Fryer est décédée de façon très mystérieuse à l’âge de 34 ans. Un jeune âge pour partir. La vedette de télévision a été retrouvée morte à son domicile le 6 janvier 2022. Nous n’avons appris sa disparition qu’aujourd’hui, une information provenant des médias américains.

Celle-ci a bercé toute une génération, avec sa bouille toute mignonne. Dans la série Les voisins (Neighbours), diffusée de 1989 à 1991, Miranda Fryer n’avait alors même pas 5 ans. D’après sa famille, la jeune femme était cependant en pleine santé. Celle-ci n’avait pas de soucis et était en pleine forme. Une mort «inattendue», selon ses proches, survenue du jour au lendemain.

C’est son frère qui a annoncé la terrible nouvelle aux fans de l’actrice. Il a écrit un message très émouvant sur la page Facebook de sa sœur : «Bonjour aux amis de Miranda, c’est Jérémy. J’ai la plus triste des nouvelles à vous annoncer. Jeudi dernier, aux alentours de midi, Miranda est morte. C’était complètement inattendu, nous attendons encore de connaître la cause de sa disparition. Mais si l’on en croit nos antécédents familiaux, cela pourrait être dû à des problèmes cardiaques. Elle dormait. Elle est donc partie en paix. Miranda avait une très grande personnalité. Le monde sera différent sans elle».

«Des problèmes cardiaques» auraient donc emporté la jeune actrice, d’après son frère.

Ses proches décrivent son décès comme «un choc terrible»

Jérémy n’est pas le seul à s’être exprimé sur la mort de l’actrice. D’autres proches de Miranda Fryer avouent ne pas comprendre ce qui s’est passé. C’est notamment le cas de sa maman, Traci Hunter. Celle-ci a été interrogée par le média Herald Sun et a décrit la mort de sa fille comme «un choc terrible» . Pour elle, sa fille était «merveilleuse» et est malheureusement partie trop tôt : «C’était une personne vraiment gentille et aimante, presque trop belle pour être vraie – elle était évidemment trop belle pour être vraie, car elle nous a été enlevée si tôt» .

Même si Miranda Fryer n’a pas eu beaucoup de rôle dans sa carrière d’actrice, celle-ci avait des projets en attente. Encore très jeune, elle avait décidé de se reconvertir dans de domaine de la santé, afin de sauver des vies. Miranda a d’ailleurs obtenu son diplôme d’infirmière et devait commencer à travailler pour l’hôpital Monash, à Melbourne, dans le département des neurosciences.

«Vraies âmes sœurs, Miranda et Arthur (son chéri) prévoyaient de fonder leur famille, lorsqu’un jour de la semaine dernière, elle s’est endormie et ne s’est jamais réveillée. Nous ne savons pas pourquoi. Elle avait eu des problèmes avec son cœur. Sans doute était-elle trop bien pour ce monde…», ont conclu ses proches dans Harald Sun.