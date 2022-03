Maria Mobil met au défi tous les pasteurs d’Afrique !

La bimbo togolaise Maria Mobil, amie du footballeur ivoirien Jonathan Morrison, a choqué les internautes, mardi. En effet, elle a lancé un défi à tous les pasteurs d’Afrique et même du monde entier sur sa page Facebook. Elle a même mis en jeu 1 million de FCFA. Une somme sera offerte au pasteur qui réussira à lui prouver que «Dieu existe». En plus, elle a aussi promis de devenir un grand fidèle de ce pasteur.

Né Frank Agalessi, le top model togolais Maria Mobil, qui a fait le choix définitif d’être une femme, après de nombreuses interventions chirurgicales (Seins, postérieur, lèvres…), a fait une sortie fracassantes. Sortie sur sur sa page Facebook, qui a choqué plus d’un.

«Je mets 1 million de FCFA en jeu. Je vais recevoir 10 pasteurs en direct sur Facebook. Celui qui pourra nous convaincre que Dieu existe, je lui donne les 1 million et je deviens son fidèle. Allez, appeler vos pasteur», a-t-elle écrit.

Quelques minutes plus tard, Maria Mobil a révélé les réels objectifs de ce défi. «1 million, c’est juste un don. Le vrai but, c’est de gagner des âmes. J’attends les 10 pasteurs», a-t-il ajouté. Une chose qui n’a pas été du goût de certains internautes, qui pensent que l’existence de Dieu n’est plus à prouver. «Tu te moques de nous, ou bien tu ne connais pas vraiment l’existence de Dieu, à travers tous les miracles, qu’il opère sur la personne», a dit un premier intervenant.

«Je pense que tu es libre de faire ta vie comme bon te semble, mais tôt ou tard tu quitteras ce bas monde et tu rencontreras ton Seigneur. Ce jour, tu ne pourrais pas dire que tu n’as pas été avertie du jugement dernier», a indiqué un deuxième intervenant.

«Je crois qu’un pasteur qui se respecte ne viendra pas faire un débat aussi inutile avec toi, sur les réseaux sociaux. Si tu veux vraiment leur avis, rejoins-les dans leurs églises. Je pense que c’est plus respectueux», a conseillé le troisième. Pour le moment, aucun pasteur ne s’est manifesté.