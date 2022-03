Kim Kardashian : «Je n’ai pas tourné avec Pete et je ne m’y oppose…»

Si ces derniers mois, Kim Kardashian et Pete Davidson ont défrayé la chronique avec leur idylle, la mondaine s’était montrée un peu réservée sur le sujet, cependant, elle s’ouvre de plus en plus et tout semble indiquer qu’elle est prête à partager cette histoire. nouveau chapitre de votre vie.

La star de ‘Keeping Up With the Kardashians’ a offert une interview pour le magazine Variety dans laquelle il a parlé de la série sur sa famille qui est sur le point de sortir et a laissé ouverte la possibilité de voir le comédien dedans.

«Je n’ai pas tourné avec Pete et je ne m’y oppose pas, ce n’est tout simplement pas ce qu’il fait, mais s’il y avait un événement en cours et qu’il était là, il ne dirait pas aux caméras de s’en aller. Je pense que je pourrait tourner quelque chose de vraiment excitant, mais ce ne serait pas pour cette saison», a-t-il mentionné.

Sous le nom de ‘The Kardashian’, la nouvelle émission de téléréalité de la famille la plus populaire sera disponible via Star + et comportera un total de 40 épisodes, vécus en deux saisons avec la possibilité d’en développer davantage.

Kim Kardashian a également parlé de ce que l’on peut voir de sa relation avec Pete Davidson lorsque ce nouveau projet sera disponible en avril.

«Vous pourrez voir comment nous nous sommes rencontrés et qui a contacté qui et comment cela s’est passé ainsi que tous les détails que vous voulez connaître. Je suis définitivement ouverte à la discussion et je vais certainement l’expliquer», a-t-elle ajouté.