Gérard Piqué et Serena Williams, attirent l’attention des internautes avec leur lien étroit

Le joueur de tennis vient d’intégrer le conseil d’administration de Fantasy Sorare en tant que conseiller, coïncidant ainsi avec le footballeur du FC Barcelone, qui est un investisseur.

Les sœurs Williams sont devenues des athlètes d’aujourd’hui grâce au film qui s’ouvre ce vendredi, «The Williams Method», qui raconte la vie de Richard, le père de Serena et Venus Williams, qui les a formées depuis petites pour devenir les meilleures joueuses de tennis de histoire, amassant également une grande richesse, et selon Forbes, Serena a 45,9 millions de dollars en héritage, et sa soeur, Vénus, 11,3 millions de dollars.

Des sommes qui les ont amenés à investir dans de gros projets, et d’autres stars comme Rafa Nadal, Cristiano Ronaldo et Gerard Piqué, entre autres, le savent aussi. Et c’est que le joueur de tennis américain a en commun avec ce dernier une entreprise qui est estimée aller très loin.

La grande signature de Sorare

Serena Williams est devenue la signature de luxe du conseil d’administration de Fantasy Sorare, la plateforme de football où les utilisateurs collectionnent des cartes à collectionner numériques en édition limitée avec lesquelles ils gèrent leur propre équipe et gagnent des prix. Un business dans lequel le défenseur central du FC Barcelone est investisseur .

Désormais, Serena assumera un rôle consultatif au sein du conseil d’administration de la société , qui est actuellement évaluée à plus de 3,5 milliards d’euros après sa création en 2018 et l’intégration de la technologie blockchain en décembre 2019. «Excité de rejoindre Sorare», le tennisman player a écrit sur son profil Instagram, annonçant son nouveau projet.

«Serena Williams est l’une des figures les plus importantes du sport et de la culture, et a redéfini ce que signifie être une athlète et une entrepreneuse moderne, y compris ses succès sans précédent dans les investissements de démarrage», a déclaré le PDG de Sorare, Nicolas Julia, par le biais d’un communiqué. émis par la société cette semaine pour annoncer sa signature.

Et c’est que Gerard Piqué n’est pas le seul athlète qui agit en tant qu’investisseur de Fantasy Sorare, car Antoine Griezmann, son ancien coéquipier au Barça, et Rio Ferdinand le sont également.