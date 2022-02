David Beckham : l’ex footballeur révèle son plat préféré

L’ancien footballeur anglais aborde le sujet de son plat préféré, quelque chose d’aussi simple que «des chips au sel et au vinaigre et un sandwich aux fèves au lard grillées».

David Beckham est à la retraite du monde du football depuis près de neuf ans, mais il est toujours l’un des visages liés à ce monde en tant que propriétaire de l’Inter Miami, en qui il place toute sa confiance pour promouvoir la ligue nord-américaine, la MLS.

A 46 ans, il montre qu’il pourrait encore même jouer à un jeu compte tenu de sa bonne forme physique, qu’il soigne et entretient grâce à l’exercice physique et à une alimentation complète et variée dans laquelle son aliment préféré ne peut manquer.

Si il y a quelques jours le crack anglais révélait que sa femme, Victoria Beckham, ne mangeait que «du poisson grillé et des légumes vapeur» depuis 25 ans, voilà, dans la deuxième partie de l’interview accordée au podcast «River Cafe Table 4», il a parlé de ses plats préférés et de ce qu’il utilise lors d’occasions spéciales, et c’est qu’un «paquet de chips de sel et de vinaigre» et «peut-être un sandwich aux haricots cuits au four grillés» suffisent, ce qui serait des haricots blancs cuits dans sauce tomate.

Un aliment qui a sans aucun doute surpris ses millions d’adeptes, qui bien qu’ils puissent accéder à n’importe quel restaurant dans le monde en raison de leur bonne situation économique, optent pour de tels repas «simples ou simples».

Mais il n’en a pas fini là, mais en plus de dévoiler quel est son plat préféré, il a aussi tenu à raconter comment il le prépare. Prendre note.

«J’ai mis un peu de beurre à l’extérieur pour que ça ne colle pas. Je mets les fèves au lard et je fais rôtir pendant quatre ou cinq minutes», a-t-il avoué, oui, sans ajouter de fromage.

«Ça et un paquet de ‘Discos’ [une marque de snacks]. Je suis plus croustillant que chocolaté», a-t-il précisé, évoquant le fait qu’il préfère le salé au sucré.

Tout un chef

La confession de son plat préféré n’est pas vaine, et c’est qu’il y a à peine une semaine, l’ancien joueur du Real Madrid, entre autres, a publié une vidéo via son profil Instagram dans laquelle on pouvait le voir en train de préparer une recette dans la cuisine de le célèbre chef Gordon Ramsay, un poisson mandarin aigre-doux pour célébrer le Nouvel An chinois.

De plus, dans le premier volet de son interview, il a également avoué son penchant pour la viande, et après quelques jours sans sa femme et ses enfants à la maison, il s’est régalé de deux pièces «incroyables» réalisées sur son barbecue.

«L’un était un T-bone et j’avais du wagyu anglais. Je me suis versé un verre du vin rouge le plus incroyable. Je me suis donné ce plaisir parce que j’étais seul et que je voulais regarder le foot l’après-midi», a-t-il révélé.