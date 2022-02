David Beckham : «Je suis marié à un…qui mange la même chose depuis 25 ans»

David Beckham a révélé que sa femme Victoria mangeait les mêmes repas tous les jours depuis 25 ans.

L’ancienne star du football de 46 ans a déclaré qu’il aime partager sa nourriture avec sa femme, mais qu’elle ne mange que du poisson grillé et des légumes cuits à la vapeur.

Discutant des habitudes alimentaires de sa femme sur le podcast River Cafe Table 4, il a expliqué : «Je suis très émotif à propos de la nourriture et du vin, et quand je mange quelque chose de bon, je veux que tout le monde l’essaye… malheureusement, je suis marié à un homme qui mange la même chose depuis 25 ans. Depuis qu’elle la connaît, elle ne mange que du poisson grillé, des légumes vapeur, et très peu.»

Il a dit que la seule fois où elle avait essayé de manger autre chose était «l’une de ses nuits préférées».

Il a poursuivi : «La seule fois où elle a probablement partagé ce qu’il y avait dans mon assiette, c’était quand elle était enceinte de Harper, et c’était la chose la plus incroyable. C’était l’une de mes soirées préférées. Je ne me souviens pas de quoi, mais je sais qu’elle n’en a pas mangé depuis.»

Victoria a précédemment révélé qu’elle ne mangeait pas d’aliments cuits dans de l’huile, du beurre ou des sauces, ni de viande rouge ni de produits laitiers. Elle dit que sa nourriture réconfortante est un morceau de pain grillé à grains entiers salés, et le jour de son anniversaire, elle célèbre avec un gâteau aux fruits.

David Beckham a poursuivi en disant qu’il aime avoir sa propre maison sans Victoria à la maison car il peut faire ce qu’il veut.