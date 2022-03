Côte d’Ivoire : qui nouveau président de la FIF, Drogba, Diabaté, ou Diallo ?

Lorsque Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez voyagent en famille ou pour remplir un engagement professionnel, ils le font à travers leur luxueux jet privé, d’une valeur d’environ 25 millions de dollars.

Via son compte Instagram officiel, le Portugais et sa petite amie ont partagé à plusieurs reprises l’intérieur de ce luxueux moyen de transport avec tous leurs followers.

Comment est le luxueux jet privé de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez ?

Le footballeur a acquis l’avion en 2015, alors qu’il jouait encore pour le Real Madrid et qu’il a la capacité d’atteindre 900 kilomètres à l’heure.

Ce modèle a été conçu pour effectuer des vols rapides, a une capacité de dix passagers et fait partie d’une ligne exclusive, puisque seulement 250 exemplaires ont été fabriqués.

Le jet dispose d’un placard spacieux, d’une connexion Wi-Fi, d’un téléphone, d’un fax, d’un four électrique et d’un four micro-ondes, d’un réfrigérateur, d’un système de divertissement et même d’un lit.

L’attaquant de Manchester United a également pu monétiser cet investissement, puisque lorsque ni lui ni sa partenaire Georgina Rodríguez ne l’utilisent, une société privée se charge de le louer à des tiers pour un peu plus de 3 000 dollars de l’heure.