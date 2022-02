Yvonne Nelson : «J’ai refusé une demande en mariage parce que je ne voulais pas être infidèle»

Pour faire plaisir à la coach Hamond Chic, Emma Lohoues a accepté d’être son invitée pour sa rubrique «C’est pour poser question» de ce vendredi 4 février.

Durant le direct, les internautes ont eu à poser des questions à Emma Lohoues concernant sa vie en tant que mère, influenceuse, et entrepreneure.

L’influenceuse a donc répondu sans faire preuve de retenu, et a satisfait les différents intervenants. Poussée par la curiosité, une internaute a posé une question à Emma Lohoues concernant ce qu’elle pense réellement de Carmen Sama.

«Vous êtes beaucoup aimée pour votre franchise et j’aimerais que vous répondiez franchement à ma question. J’aimerais savoir ce que vous pensez réellement de Carmen Sama», a demandé l’internaute.

A cette question, Emma Lohoues a répondu en ces termes :

«Je pense que Carmen a beaucoup de potentiels qu’elle gâche. Parce qu’elle est mal entourée sûrement».

Et d’ajouter : «Je pense que si Carmen avait compris qu’elle pouvait surfer sur le fait d’avoir été la femme de DJ Arafat, et que même après sa disparition, elle avait décidé d’être en retrait et de gérer les choses autrement, elle aurait 10 fois plus bénéficié».