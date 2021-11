Will Smith : l’acteur explique pourquoi il a décidé de publier ses mémoires maintenant

L’acteur est l’un des hommes du moment, et c’est qu’en plus d’avoir publié ses mémoires, il est le protagoniste du film «La méthode Williams».

Will Smith fait partie des hommes du moment après avoir mis en lumière ses propres mémoires ‘Will’ et devenir le protagoniste d’un des films qui promet de marquer le public, «La méthode Williams», où il fait revivre le père de Vénus et Serena Williams.

L’acteur raconte dans son livre les difficultés qu’il a dû affronter tout au long de sa vie, depuis ses problèmes avec Jada Pinkett et ses enfants, jusqu’à avouer d’autres épisodes sombres de son passé, comme la relation qu’il a eu avec son papa.

Et c’est à propos de ces souvenirs que Will a voulu parler lors de l’événement ‘WILL: An Evening of Stories with Friends’, où il s’est ouvert sur la raison d’avoir publié les souvenirs à ce moment-là

«C’était la première fois que je sentais que j’avais assez d’expérience, que j’avais assez souffert et que j’avais résolu de nombreux problèmes dans ma vie … pour que cela soit une aide. C’était la première fois que je sentais que je pouvais dire des choses avec une autorité émotionnelle qui je pense peut être d’une grande aide», a-t-il commencé par souligner dans son discours.

Son père, l’une des raisons

L’ une des grandes raisons pour lesquelles Will Smith a choisi d’exposer ces expériences a été pour son père: «Mon père est mort en 2016. Il y a beaucoup de choses de mon enfance qui avait jamais partagé s’il suit en vie,» il a avoué, et il est que dans ses mémoires, il avait déjà révélé qu’il avait pensé le tuer après avoir vu comment sa mère avait subi des abus de sa part.

«Je me sentais menotté, de telle manière que je n’étais pas capable de partager ma vérité . Il a été l’un des meilleurs hommes que j’aie jamais rencontrés… mais nous avons tous des défauts», a ajouté la star hollywoodienne.