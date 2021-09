Vinicius Junior perçoit l’un des pires salaires au Real Madrid

Auteur du meilleur début de saison de sa jeune carrière, Vinicius Junior enregistre pourtant l’un des pires salaires de la Maison Blanche.

Titulaire indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, Vinicius Junior s’affiche comme la star montante du Real Madrid. Derrière son coéquipier Karim Benzema, il possède le meilleur rendement de l’effectif en ce début de saison, avec 5 buts en trois passes décisives en seulement six rencontres.

Pourtant, d’après une information de Goal, l’ex-attaquant de Flamengo possède l’un des cinq salaires les plus bas du vestiaire madrilène. L’international brésilien obtient entre 3,2 et 4 millions d’euros par an, selon les bonus. D’autres sources donnaient pourtant un salaire de 7 millions par an…

Le sacrifice de Vinicius Jr

A la suite de la crise sanitaire, qui n’a épargné aucun club dans le monde, Vinicius est l’un des premiers merengues à avoir accepté de baisser son salaire. Ses émoluments actuels se situent donc proches de ceux de Dani Ceballos, Jesus Vallejo ou encore Andriy Lunin.

Trois joueurs qui squattent le banc du Real. Ce sacrifice n’est pas vain puisque l’attaquant de 21 ans se verra prochainement proposé un nouveau contrat, à la hauteur de son rendement.