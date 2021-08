Une étude révèle le temps idéal d’un rapport sexuel

Au moment de passer à l’action, le stress de la performance peut s’emparer de votre corps. Combien de temps l’activité sexuelle doit-elle durer pour que votre partenaire apprécie ? Une étude réalisée en 2005 révèle le temps idéal d’un rapport sexuel. On vous dit tout.

L’acte sexuel vaginal est limité au laps de temps durant lequel l’homme est en érection. Contrairement aux légendes urbaines, ce ne sont pas ces instants qui déterminent la qualité d’un rapport sexuel. Décryptage.

30 minutes : c’est trop long

Un groupe de sexothérapeutes a tenté de définir la durée idéale d’un rapport sexuel. Bilan : les ébats pénétrants durant 15 à 30 minutes sont qualifiés de «trop longs» par les patients. Ils représentent un stress pour les hommes, et un ennui pour les femmes qui avouent se déconcentrer de l’activité.

D’après les analyses de ces chercheurs, le temps idéal d’un rapport sexuel dépend de la nature du couple et de la qualité des préliminaires. La majorité des participants à l’étude déclarent en effet que les préliminaires sont idéaux lorsqu’ils représentent les deux tiers du rapport sexuel.

1 à 2 minutes : c’est trop court

Les rapports sexuels ne se limitent pas aux pénétrations vaginales. Ils doivent être précédés et entourés de caresses, pour certains couples de discussions… Puis, un geste en guidant un autre, ce moment de complicité corporelle glisse naturellement vers l’acte sexuel.

D’après l’étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine, le temps idéal d’un rapport sexuel n’est pas déterminé par la pénétration vaginale. Néanmoins, lorsqu’elle ne dure qu’une à deux minutes, les femmes la qualifient généralement de «trop courte». Seules exceptions : les femmes qui ont des orgasmes avant ou celles qui parviennent à en avoir durant ce laps de temps.

7 à 20 minutes : le temps idéal

La plupart des couples ayant participé à l’étude semble favoriser une activité sexuelle d’une vingtaine de minutes, 7 à 13 minutes de pénétrations vaginales incluses. Finalement, cette étude rappelle donc ce que vous saviez déjà. Le temps idéal d’un rapport sexuel compte moins que sa qualité.

Pour qu’il soit apprécié et considéré comme beau, les personnes étudiées révèlent un besoin de confiance et d’affection. Autrement dit, plus vous aimerez et plus vous vous sentirez aimé par votre partenaire, plus vos rapports sexuels seront épanouis.

Plus que la durée de votre activité, il semble essentiel de penser à donner du plaisir à son partenaire pour le satisfaire. Il ne s’agit pas tant de prendre que de donner, faire l’amour est un partage bien plus qu’une performance.