Un député charge Eudoxie Yao : «Chez Eudoxie Yao, c’est une sorte de pyramide inversée»

La présence de la bimbo Ivoirienne Eudoxie Yao et du chanteur Guinéen Grand P à Kinshasa continue de faire polémique. Alors que les réactions se multiplient, le député national Léon Nembalemba est monté au créneau pour lancer des piques à la compagne de Grand P.

Depuis le début de ce mois de mars, le célèbre chanteur Moussa Sandiana Kaba alias Grand P et la bimbo Ivoirienne Eudoxie Yao se trouvent à Kinshasha, la capitale et la plus grande ville de la république démocratique du Congo sur invitation de l’autorité urbaine, gouverneur Gentiny Ngobila.

De sources concordantes, l’arrivée du couple Grand P dans la capitale congolaise porte sur la sensibilisation des Kinois au sujet de l’opération Kin-Bopeto initiée par le gouverneur. Alors que certains Kinois manifestent leur joie pour avoir reçu deux stars africaines pas des moindres, sur leur terre, d’autres par contre n’ont pas apprécié cette invitation de l’autorité.

Réagissant à leur présence, le député congolais connu sous le nom de Papa Molière estime que la célèbre influenceuse Eudoxie Yao ne mérite pas le titre de modèle pour ces jeunes sœurs congolaises. A l’en croire, c’est une femme qui a placé son intelligence dans ses postérieurs.

«Chez Eudoxie Yao, c’est une sorte de pyramide inversée. Cette femme a placé toute son intelligence dans ses postérieurs au lieu de la tête», a déclaré Papa Molière Nembalemba.

Pour rappel, le couple Kaba depuis son arrivée à Kinshasha a participé à une série d’activité dont la stratégie de mobilisation qui a été marquée par une soirée de gala déroulée vendredi 4 mars dernier au site touristique d’Aqua Splash, dans la commune de Limate.