Togo : «Je suis vierge et j’exige une dot de 100 millions de francs CFA», annonce une chanteuse

La chanteuse togolaise Vika continue de choquer tout le monde sur la toile. Elle dévoile les conditions à remplir pour être l’homme. La vie amoureuse de Vika intrigue les fans, à tel point dont une rumeur est née.

La chanteuse fréquenterait son producteur Linos, qui est aussi artiste et entrepreneur à la base. Une chose est certaine, ces deux-là s’entendent à merveille et ne manquent jamais une occasion de se montrer proches.

Au point de s’éprendre l’un et l’autre ? Pas vraiment, selon un entourage de Vika auprès du site by-nation.com, «Vika est célibataire. Elle n’a jamais connu d’homme. Elle veut profiter de son célibat et ne veut pas précipiter dans quelque chose qui pourrait détruire sa carrière».

La chanteuse fait aujourd’hui partie des personnalités du showbiz togolais les plus influentes sur Facebook et Instagram. Figure de proue de la musique Togolaise, la jeune demoiselle se prononce enfin sur les conditions de se mettre en couple avec un homme : «Moi que vous voyez aujourd’hui là, je suis très ambitieuse. Je suis mannequin par passion et artiste de métier.

Je poursuis mes études universitaires. Ce qu’il faut comprendre, je suis vierge et j’exige une dot de 100 millions de francs CFA pour m’engager avec un homme tout simplement parce je suis unique et unique sur cette planète terre», a-t-elle confié.