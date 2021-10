Tiwa Savage : la chanteuse nigériane réagi à la publication de sa sextape

La célèbre chanteuse nigériane Tiwa Savage est au cœur d’une vive polémique qui enflamme les réseaux sociaux depuis quelques heures. Dans une vidéo devenue virale sur la toile, l’on aperçoit clairement la chanteuse en pleins ébats sexuels avec un homme dont le visage n’a pas été dévoilé.

Une vidéo qui a choqué de nombreux internautes, surpris de voir une célébrité telle que Tiwa Savage, se retrouver dans une telle situation. Et la réaction de la concernée ne s’est pas fait attendre.

Lire aussi : La vidéo sextape de Tiwa Savage avec son petit ami dévoilé (vidéo)

Elle a confié à un média américain que cette vidéo a été accidentellement publiée sur Snapchat par son amoureux qui l’a supprimée très rapidement. Mais la vidéo avait déjà été téléchargée par un individu qui l’a ensuite fait chanter, en menaçant de la divulguer sur les réseaux sociaux.

«Je ne vais pas appeler ça une sextape mais c’est une cassette entre moi et la personne avec qui je sors en ce moment… Ce n’est pas de quelqu’un qui travaille en étroite collaboration avec moi. Ce qui s’est passé, c’est que la personne l’a fait sur Snap et l’a posté par accident, mais il l’a rapidement supprimé. Cependant, quelqu’un l’a obtenu avant de pouvoir le supprimer. C’est une vidéo très courte, mais c’est moi. Je viens de l’apprendre hier. Je ne pouvais pas dormir la nuit dernière», s’est-elle expliquée.

Puis d’ajouter: «Nous avons essayé de les bloquer, mais j’ai décidé plus tard que je serais propriétaire du récit. Je n’en ai pas honte; c’est quelqu’un avec qui je sors. Je ne triche pas, lui non plus. Nous sommes des adultes…Je ne peux pas croire que cela m’arrive.

Je me sens pour mes fans car ils devront continuer à me défendre. Je peux éteindre mon téléphone ou demander à quelqu’un de gérer mon compte pour que je ne le voie pas, mais mes fans ressentiront le besoin de me protéger. J’aimerai que mes fans l’ignorent», implore la chanteuse.