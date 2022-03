Taylor Ward : la mannequin affole la Toile avec son ventre arrondit

Il y a quelques semaines, le capitaine de l’équipe nationale d’Algérie Riyad Mahrez et sa femme Taylor Ward annonçaient au grand public qu’ils attendaient un enfant. La mannequin britannique vient à nouveau confirmer cette information avec ses dernières photos publiées sur son compte Instagram, affichant joyeusement son baby bump.

Taylor Ward est heureuse de sa grossesse. La mannequin britannique de 24 ans, qui rêve de devenir bientôt maman pour la première fois, vient de publier plusieurs photos de son baby bump, via son compte Instagram. «Grandir de jour en jour… Porter Club L London belle gamme de maternité», a légendé la femme à Riyad Mahrez.

Mais, pour le moment les deux parents ignorent le sexe de leur enfant. Les internautes n’ont pas caché leur souhait de voir le joueur algérien, qui a déjà deux filles de son premier mariage avec Rita Johal (Inaya et Ayla Mahrez, ndlr), avoir un garçon cette fois-ci.

Dans les images publiées sur son compte Instagram, Taylor Ward s’est affichée joyeusement dans une combinaison de soirée bleue à épaule dénudée, posant ses mains sur son ventre.

Les photos en question, qui ont été prises dans leur appartement à Manchester, ont aussitôt enflammé les réseaux sociaux et ont incité les nombreux internautes à réagir. La publication a atteint plus de 206 mille likes et des centaines de commentaires en quelques heures.

Les amis proches du couple ont également exprimé leur joie, à l’image d’Aimée Rose, Sophie, Hayley Hughes, Helen Flanagan, Talitha Minnis, Tyne-Lexy, Sasha Rebecca, Rosie Anna Williams Joanna Chimonides ou encore Denise Welche. Mais, Riyad Mahrez, qui est certainement préoccupé par ses obligations professionnelles, n’a pas encore réagi à la publication de sa dulcinée.

À rappeler que le joueur de Manchester City, a célébré, de façon très sobre, son 31ème anniversaire avec sa femme, le 21 février dernier. Taylor Ward a fêté cette occasion exceptionnelle pour son mari. Elle a organisé une petite fête en famille, en compagnie de leurs amis et proches. Par ailleurs, à la fin du mois de janvier, le joueur avait aussi fêté le 24ème anniversaire de son épouse pendant qu’ils étaient en vacances à Dubaï, juste à son retour de la CAN.