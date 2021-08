Tayc : le chanteur rend un vibrant hommage à Jacob Desvarieux

Après son décès, hier vendredi 30 juillet, Jacob Desvarieux est célébré par plusieurs artistes musiciens, à l’instar de Tayc. Ce dernier a honoré son aîné via son compte Instagram.

«Je suis en studio et j’apprends cette terrible nouvelle. Jacob Desvarieux nous a quitté. Je suis à la fois rempli de tristesse et d’une grande fierté, celle de dire que j’ai pu réaliser un rêve de gosse…Monter sur scène avec ce grand monsieur et son groupe légendaire l’instant d’une chanson. Merci encore Papa Jacob et repose en paix», a écrit Tayc.

Tout comme Werrason, le chanteur camerounais a déjà collaboré avec l’illustre disparu. De son vivant, Desvarieux a presté sur la même scène que son jeune frère Tayc.