Simon a t-il trompé son ex copine Giuseppa avec Lila dans Objectif reste du Monde ?

En ce moment, Simon Castaldi est au centre de toutes les attentions. Nombreux sont les internautes qui se demandent s’il n’aurait pas trompé son ex copine Giuseppa avec Lila, toutes deux candidates dans Objectif reste du Monde.

Bien que l’émission Objectif reste du Monde n’ait pas fait l’unanimité, les téléspectateurs ont tout de même eu droit à de vifs rebondissements. Même un peu trop à leur goût.

On se souvient des premiers clashs entre Hilona et son copain Julien Bert. Pendant plusieurs semaines, les épisodes ne tournaient qu’autour de leur relation. Cela a vite agacé les internautes puisqu’ils voulaient comprendre la raison pour laquelle Hilona souffrait autant.

Mais elle n’a jamais rien dit sur le sujet. Pourtant, elle l’évoque constamment. Par la suite, Mujdat a aussi fait grand bruit, notamment à cause de Milla. La villa n’était pas tellement favorable à sa présence.

Et ne parlons pas d’Illan, qui était le vilain petit canard dans Objectif reste du Monde. Il faut dire que ses agissements ont eu raison de lui. À force de jouer au petit malin, il s’est fait prendre à son propre jeu. À ce jour, il est au coeur de gros scandales.

Si bien qu’il est désormais boycotté des Marseillais vs le reste du Monde 6. Et un nouveau candidat fait aussi parler de lui. Il s’agit alors de Simon, le fils de Benjamin Castaldi. Il n’est pas si nouveau que ça puisque vous l’avez déjà vu dans les Princes et les princesses de l’amour.

Mais cette année, il s’est dévoilé. Après avoir flirté avec Lila, il s’est mis en couple avec Giuseppa. Mais leur relation tournait en rond. Ils se sont donc séparés, puis remis en couple.

D’ailleurs, ils étaient main dans la main au début des Marseillais vs le reste du Monde 6. Mais cela n’a pas duré, car comme vous le savez très certainement, la jeune femme est aujourd’hui en couple avec Paga.

Leur relation fait grand bruit puisqu’elle est bien plus jeune que lui. Et il en est de même pour l’histoire d’amour entre Simon et Adixia. Dans une vidéo avec Bastos, Simon a révélé qu’il était un «tombeur», et qu‘il avait pas mal de succès avec les filles.

Mais attention ! Il ne se définit pas comme un charo, comme son ennemi Illan, avec qui il est en guerre sur les réseaux sociaux. Pourtant, il semblerait qu’il cache quelque chose de gros !

Et c’est Julien Bert qui a balancé la nouvelle. En effet, juste avant Giuseppa, Simon flirtait avec Lila dans Objectif reste du Monde ! Bon, on ne vous apprend rien pour le moment ! Mais d’après le copain d’Hilo, il aurait joué avec les deux jeunes femmes.

Julien a donc écrit dans sa story Instagram : «Quand Simon s’est couché avec Giuseppa, il s’est réveillé avec Lilia«. Aie ! Voilà une révélation qui risque d’énerver la cadette de Objectif reste du Monde ! On attend donc sa réponse avec grande impatience !