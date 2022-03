Sidiki Diabaté fait 2 millions de vues en 72 heures

Le chanteur malien, Sidiki Diabaté

Sidiki Diabaté et la veuve de DJ Arafat, la ravissante Carmen Sama, on eu l’effet escompté. La vidéo de la chanson «Diarabi Nene Bena» du prince de la kora, enflamme, depuis ces derniers jours, les débats sur de nombreux plateaux du showbiz sous-régional, mais aussi sur les réseaux sociaux.

Sur la plateforme YouTube, elle est devenue plus que virale. «Plus d’1 million de vues en 72 heures pour notre clip Diarabi Nene Bena. 1 million de mercis à tous. On est ensemble», a écrit l’artiste sur sa page Facebook.

La présence de Carmen Sama dans le nouveau clip «Diarabi Nene Bena» de Sidiki Diabaté a donné une autre saveur à la chanson. D’ailleurs, la vidéo aura fait couler beaucoup d’encre et de salive. Mais, les «deux amoureux» dans le film de la vidéo n’ont jamais répondu à la polémique faisant été qu’ils seraient en couple.

Sauf que Carmen Sama a tenu à remercier son frère Sidiki Diabaté pour lui avoir donné l’opportunité de figurer dans ce projet. En tout cas, ça semble être une belle réussite, car en moins de 72 heures, la chanson a enregistré plus de 1,7 million de vues, de quoi rougir davantage les yeux de l’artiste ivoirien, Debordo Leekunfa.

«Tchokoroba» qui a eu du mal à avaler la pilule, rien que de voir Carmen Sama dans les bras de Sidiki Diabaté, aurait fait une vidéo pour interdire à l’artiste malien de revenir en Côte d’Ivoire. Mais, le prince de la kora a eu de nombreux soutiens de la part de ses fans ivoiriens, comme le pasteur Camille Makosso.

«Je suis fier de vous mes enfants. Merci à toi Sidiki d’avoir fait briller la femme de ton frère en la positionnant dans ton clip, qui lui permettra d’avoir encore plus d’opportunité et de visibilité. Triste de voir des enfants maudits et les femmes hypocrites se déchainer sur une femme qui se bat toute seule pour s’occuper de l’enfant que DJ Arafat, à qui ils n’ont jamais donné même un bol de lait…», a-t-il martelé.

À rappeler que ce n’est pas la première fois que Carmen Sama, la veuve de DJ Arafat, figure dans un clip vidéo d’un artiste de la sous-région. Elle a déjà figuré, il y a 5 ans, dans le clip vidéo «Faut pas m’embrouiller», de l’artiste béninois Fanicko.