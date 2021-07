Serena Williams : «J’ai eu le cœur brisé de devoir abandonner»

Après seulement une petite rencontre qui n’est pas allée à son terme, Serena Williams a dû quitter Wimbledon. Touchée à la jambe, l’Américaine a dû abandonner. Sur ses réseaux sociaux, elle n’a pas pu cacher sa tristesse.

Après sa défaite contre Aliaksandra Sasnovich, Serena Williams ne s’est pas présentée en conférence de presse. Elle a attendu le lendemain pour s’exprimer sur son compte Instagram :

«J’ai eu le cœur brisé de devoir abandonner. Mon amour et ma gratitude vont vers les fans et l’équipe qui font qu’être sur le Centre Court est si spécial. Ressentir la chaleur et le soutien extraordinaires du public aujourd’hui quand je suis entrée sur le court et quand j’en suis sortie m’a énormément touchée».

A 39 ans, l’aventure de Serena Williams sur les cours anglais a peut-être connu ses derniers rebondissements. Pour son entrée en lice à Wimbledon, l’Américaine a dû déclarer forfait après une blessure à la jambe.

