Se retrouvent-ils ? Cristiano Ronaldo et Lionel Messi se retrouveront sur le court

Barcelone entrera en collision avec la Juventus le 8 août au Camp Nou, qui pour la première fois, depuis le début de la pandémie, aura la présence de près de 20 000 fans.

Le Football Club Barcelona continue de confirmer ses rivaux pour la pré-saison 2021-22. Cette fois, c’est l’un des meilleurs clubs du monde et ils se sont récemment affrontés lors de la dernière édition de la Ligue des champions. Nous parlons de la Juventus d’Italie, la rivale qu’ils affronteront dimanche 8 août dans le cadre du Trophée Joan Gamper.

La rencontre entre les Catalans et Turin, qui aura lieu au Camp Nou, aura 20% de la capacité du stade. C’est-à-dire que 19 869 téléspectateurs verront leurs étoiles pour la première fois depuis le début de la pandémie de coronavirus.

Comme le rapporte Barcelone sur son site officiel, le match contre la Juventus débutera à 21h30 heure locale, et sera retransmis, comme tous les matches amicaux de pré-saison, par le signal de Barça TV.

En avant-première du match, les équipes féminines des deux clubs s’affronteront. «Le Trophée Joan Gamper 2021 sera encore plus spécial que d’habitude. Et c’est qu’à cette 56e édition du tournoi, le FC Barcelone participera avec ses deux premières équipes de football : les hommes et les femmes. Leur rivale, la Juventus, qui arrivera également avec leurs deux équipes. Un double duel historique, donc, qui signifiera les débuts du Barça Femenino dans un Gamper», peut-on lire sur le site du club.

La dernière fois que Barcelone et la Juventus se sont vus, c’était précisément au Camp Nou. Dans un match pour la phase de groupes de la Ligue des champions, les Italiens ont investi le stade du Barça et ont remporté une victoire 3-0 avec deux buts de Cristiano Ronaldo et un de Weston McKennie.

Ce qui reste un mystère pour Barcelone vs Juventus, c’est la présence de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. L’Argentin ne renouvelle toujours pas son contrat avec l’institution barcelonaise, tandis que le Portugais ne s’est pas encore présenté pour s’entraîner avec le club piémontais.