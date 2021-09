Samuel Eto’o : «Le Real Madrid peut se vanter d’avoir le meilleur attaquant du monde»

Vous êtes l’un des intervenants du World Football Summit…

Oui, je suis ravi d’être de retour en Espagne. Qui n’aime pas revenir ici ? C’est toujours un plaisir d’être ici.

Comment avez-vous vécu, de l’extérieur, ce mercato fou en Europe ?

C’est comme ça chaque saison. Des équipes se renforcent, d’autres voient leurs joueurs partir, ça a toujours été la vie du football… Les grands clubs sont avantagés car ils ont plus d’argent, mais je suis heureux de savoir que les différents championnats d’Europe vont nous offrir un spectacle. Nous l’espérons.

Que pensez-vous de l’équipe que le PSG a constituée ?

L’équipe que Al-Khelaïfi et son staff ont constituée est spectaculaire. Espérons que cette grande équipe remporte tout ce qu’elle veut gagner.

Vous vous y attendiez pour Messi ?

Comme beaucoup, non. Peu de gens auraient pu imaginer que Messi quitterait le Barça. Mais c’est le football. C’est un monde si particulier que nous ne pouvons jamais anticiper ce qui va se passer, surtout lorsqu’il s’agit de transferts.

Messi, mais aussi Sergio Ramos à Paris…

Ce sont de grands joueurs et c’est un privilège pour le PSG de les avoir. En tant que ville, Paris est l’une des meilleures au monde et en tant qu’équipe, c’est l’une de celles qui me tiennent à cœur. C’est un très bon endroit pour eux.

S’ils ne gagnent pas la Ligue des champions avec cette équipe, c’est un échec ?

Ces joueurs sont habitués à des équipes sous pression. Ils savent ce que c’est que de jouer comme ça. Après 20 ans de carrière, ça ne change pas pour eux. Au contraire, c’est une bonne chose pour le PSG d’avoir de tels joueurs dans ses rangs.

Mbappé, et l’offre du Real Madrid rejetée par le PSG, qu’en pensez-vous ?

Je ne sais pas quelle était l’offre, mais je suis heureux qu’il soit toujours au PSG. Je l’ai déjà dit : quand on voit que les deux monstres que nous avons – Cristiano et Messi – ont un certain âge… On sent qu’ils se dirigent vers la fin de leur carrière. Nous souhaitons tous qu’ils durent encore plus longtemps, car le spectacle qu’ils nous offrent est incroyable. Mais ils ont un certain âge et d’autres devront se montrer. Et parmi les autres qui vont arriver, il y a Kylian.

Et Haaland !

Haaland est une bête, oui, mais Kylian c’est Kylian.

Mbappé va-t-il prolonger ou le voyez-vous à Madrid ?

Je ne sais pas, il faut demander ça à Paris (rires).

Parlez-nous du Barça et de sa situation délicate. Qu’en pensez-vous ?

Il traverse une crise économique, mais c’est le cas de presque tous les clubs, à l’exception de trois ou quatre… La crise ne date pas d’aujourd’hui, elle dure depuis des années. Même ainsi, le Barça sera toujours le Barça. Ce que nous voulons, c’est qu’il continue à nous faire rêver à travers des victoires.

Quelle solution voyez-vous pour le club sans Messi ?

Barça a toujours eu sa cantera, mais je n’ai pas la solution. Je ne sais pas. Il est vrai que le système des jeunes a apporté beaucoup au Barça au fil des ans et j’espère qu’il continuera à le faire.

Et comment voyez-vous le Real Madrid ?

Ils peuvent se vanter d’avoir le meilleur attaquant du monde, Karim Benzema. Les gens peuvent débattre de l’un ou l’autre… mais au final, ils sont là. Et cette année, nous devrons compter sur eux dans toutes les compétitions. Le Real reste le Real.

Pensez-vous que Benzema est un éternel sous-estimé ?

Il est clair qu’on ne lui a pas donné la place qu’il méritait dans le football. Mais cela arrive parfois dans le football. Certains joueurs ne sont pas valorisés et d’autres, qui ne le méritent pas autant, le sont. C’est la vie.

Le considérez-vous comme un candidat au Ballon d’Or ?

Si cela ne tenait qu’à moi, il fait partie de ceux qui l’ont mérité au fil des ans. Mais il y en a toujours eu beaucoup comme ça : Raúl, Maldini, Roberto Carlos… Des joueurs très importants qui n’ont jamais remporté ces récompenses individuelles.

Le cas de Vinicius Junior vous rappelle-t-il le vôtre ? Avez-vous vécu quelque chose de similaire à ses débuts en termes d’efficacité dans les buts ?

Je n’ai jamais vécu quelque chose de semblable (rires)… J’ai toujours marqué des buts !

Mais la responsabilité d’arriver si jeune à Madrid pèse généralement sur vous…

Si le Real te signe, c’est parce qu’ils savent que tu peux jouer avec cette pression et que tu peux apporter quelque chose. C’est un bon joueur. S’il est à Madrid, c’est qu’il en vaut la peine. Marquer des buts pour les attaquants est une question de séries.

Parfois, ça ne marche pas. À mon époque, je n’y pensais pas beaucoup. La recette est de travailler et de travailler sa finition. Et comme ça, tout se passera bien pour vous.

Y a-t-il un changement de style dans le football ? Moins de tiki-taka et plus de vitesse ?

Le tiki-taka est toujours là. Ce n’est peut-être plus comme avant, mais nous avons vu l’Espagne de Luis Enrique au championnat d’Europe. Beaucoup ont dit : “Ils ne jouent pas, ils ne jouent pas”. Et ils nous ont donné une leçon de football avec des joueurs de 18 ans. Cela signifie que le tiki-taka est encore là.

Mais la Premier League l’emporte sur LaLiga, c’est un fait.

Eh bien, certains disent que le plus important est de gagner ; d’autres disent que le plus important est de gagner, mais de bien jouer. Ce sont des idées. Je ne suis pas contre l’un ou l’autre, mais si je devais choisir, je dirais que c’est plus agréable de jouer du bon football.

Vous avez été formé par Guardiola et Mourinho, qui représentent chacun deux idées bien différentes…

Avec Guardiola, lors de sa première année, nous avons tout gagné, mais Pep avait une équipe incroyable. Avec Mourinho, c’était différent. Il nous a montré qu’avec d’autres joueurs, on peut aussi gagner. C’était un plaisir de jouer pour lui à l’Inter. C’est difficile en tant qu’Interiste d’accepter qu’il soit parti à la Roma (rires)… Mais c’est un ami.

Vous êtes dans l’organisation de la Coupe du monde au Qatar, comment ça se passe là-bas ?

Nous sommes prêts à accueillir la Coupe du monde et son public. Nous allons offrir la meilleure Coupe du monde jamais organisée.

Êtes-vous d’accord avec l’idée d’organiser une Coupe du monde tous les deux ans ?

Je ne sais pas si un tel changement est un problème pour les autres. Et si c’est le cas, je veux savoir de quelle manière. A partir de là, parlons-en. Beaucoup de gens disent que les joueurs vont avoir plus de matches et plus de voyages… Les gens savent-ils qui sont ceux qui voyagent le plus ? Les Sud-Américains et les Africains.

En organisant mieux les compétitions, ils voyageront moins et seront plus performants. Je ne vois pas de problème à cela. Si c’est quelque chose qui va améliorer le football en général, pourquoi ne pas l’étudier ?

Ensuite, il y a d’autres intérêts, évidemment, mais en tant qu’Africain et amoureux du football, je pense que c’est quelque chose qui peut apporter quelque chose et qui permettrait même à un pays africain de gagner une Coupe du monde à l’avenir.