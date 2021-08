Ronaldinho parle de l’avenir de Messi à Barcelone : sa curieuse recommandation

Ronaldinho était l’une des grandes figures du Brésil et de Barcelone. Interrogé sur l’avenir de Lionel Messi, le Brésilien n’a pas hésité à donner son avis sur son ancien coéquipier.

Barcelone continue de travailler au jour le jour pour tenter de régler les comptes afin de pouvoir renouveler le contrat de Lionel Messi. Personne ne doute que le rosarino est la meilleure chose qui puisse arriver à son club et attend donc avec impatience que Joan Laporta résolve les problèmes administratifs et économiques en jeu.

En ce sens, il semble que l’accord entre les deux parties ne soit qu’une question de temps et il y a de plus en plus de voix de joueurs ou d’anciens joueurs qui font référence à la question en question qui tient le monde du football en haleine.

Qu’a dit Ronaldinho à propos de Messi ?

L’un de ceux qui ont pris la parole n’était autre que Ronaldinho, ancien joueur de l’équipe catalane et coéquipier de Messi lors de ses premières années en Première Division.

Le Brésilien n’a pas hésité : «Lionel doit rester, il est l’histoire du Barça». Et il n’a pas du tout fermé la bouche lorsqu’il a souligné que «lorsqu’il prendra sa retraite, ce qui, je l’espère, sera dans longtemps, il pourra y laisser le ’10’ et personne n’y touchera plus».

Ronaldinho rappelle qu’à Barcelone «tout était très bien» dès le premier jour, dès le premier match. «C’était quelque chose de plus que spécial», a-t-il déclaré.

Il a assuré que ce n’est pas seulement à Barcelone qu’il a été heureux, mais qu’il a été heureux en général de «jouer au football». Quant à Lionel Messi, Ronaldinho a rappelé qu’à son arrivée au Barça «on parlait déjà d’un enfant» qui se démarquait parmi les plus jeunes joueurs.

«Ensuite, nous étions amis, nous avons commencé à jouer ensemble et nous nous entendions très bien. Il est arrivé différent de tous les autres, et nous avons parlé à Rijkaard pour qu’il vienne s’entraîner avec nous, tout a été très rapide. J’ai eu la chance de donner lui la passe pour son premier but. Avec le temps, c’est très agréable de voir de si près quelqu’un qui démarre puis conquiert le monde», se souvient-il.

Ronaldinho commente que Messi ne lui a laissé aucune leçon particulière. «Nous avons toujours été des amis très proches, nous avons appris des choses au jour le jour, il m’a appris l’espagnol et je lui ai appris le portugais, mais avec le ballon, nous nous sommes parfaitement compris. Je garderais à quel point il est calme. C’est quelque chose que j’aime chez lui , il n’a jamais d’ennuis, il est toujours avec sa famille et ses proches», a-t-il déclaré.

Interrogé sur la qualité que Messi pourrait rester avec Ronaldinho s’il le pouvait, le Brésilien a commenté: «Leo a tout, il n’a besoin de rien de moi. Il a de si bons souvenirs de son séjour à Barcelone qu’il est «impossible» de choisir juste un.

«Dès le premier match, tout n’était que joie, il y a beaucoup de souvenirs. Je pense que je suis arrivé avec des milliers de personnes qui m’attendaient au stade, être accueilli comme ça, c’est comme rentrer à la maison», avoue-t-il.

Tout ce qu’il nous demandait, il l’avait déjà vécu auparavant, alors il nous a parlé de manière très simple et directe», insiste-t-il. Ronaldinho commente que le Néerlandais lui a donné «beaucoup de liberté» pour jouer son football, malgré les exigences tactiques.

«Après tout, quand nous n’avions pas le ballon, nous devions aussi remplir nos obligations. Mais quand nous l’avons fait, il m’a fait me sentir complètement libre», a-t-il insisté.

Ronaldinho rappelle qu’à Barcelone «tout était très bien» dès le premier jour, dès le premier match. «C’était quelque chose de plus que spécial», a-t-il déclaré. Il a assuré que ce n’est pas seulement à Barcelone qu’il a été heureux, mais qu’il a été heureux en général de «jouer au football».

Quant à Lionel Messi, Ronaldinho a rappelé qu’à son arrivée au Barça «on parlait déjà d’un enfant» qui se démarquait parmi les plus jeunes joueurs.

«Ensuite, nous étions amis, nous avons commencé à jouer ensemble et nous nous entendions très bien. Il est arrivé différent de tous les autres, et nous avons parlé à Rijkaard pour qu’il vienne s’entraîner avec nous, tout a été très rapide. J’ai eu la chance de donner lui la passe pour son premier but. Avec le temps, c’est très agréable de voir de si près quelqu’un qui démarre puis conquiert le monde», se souvient-il.

Ronaldinho commente que Messi ne lui a laissé aucune leçon particulière. «Nous avons toujours été des amis très proches, nous avons appris des choses au jour le jour, il m’a appris l’espagnol et je lui ai appris le portugais, mais avec le ballon, nous nous sommes parfaitement compris. Je garderais à quel point il est calme. C’est quelque chose que j’aime chez lui , il n’a jamais d’ennuis, il est toujours avec sa famille et ses proches», a-t-il déclaré.