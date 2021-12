Rihanna magnifique : la chanteuse s’affiche dans une mini-robe (photos)

La héroïne nationale Rihanna abasourdie dans une mini-robe blanche et un blazer lors d’une cérémonie pour son National Hero Award à la Barbade.

Rihanna abasourdie dans une mini-robe blanche et un blazer alors qu’elle recevait un insigne pour son National Hero Award dans sa Barbade natale le mardi 30 novembre.

La chanteuse et entrepreneure, 33 ans, a été nommée 11e héros national de la Barbade par le Premier ministre Mia Mottley, brisant simultanément les barrières en devenant la deuxième femme à recevoir cet honneur.

La cérémonie au Golden Square Freedom Park à Bridgetown faisait partie de la Barbade célébrant la rupture des liens avec le Royaume-Uni, la destitution de la reine Elizabeth II à la tête de l’État et de devenir une république.

Avec près de 400 ans de règne britannique dans le rétroviseur, Rihanna, née Robyn Rihanna Fenty à Saint Michael, à la Barbade, avant son déménagement aux États-Unis, a été honorée par la république et la nouvelle présidente Sandra Mason le lundi 29 novembre.

Le Premier ministre Mottley a prononcé une allocution appropriée alors que la chanteuse recevait son prix, incorporant les paroles de sa chanson à succès «Diamonds».

Elle a déclaré lors de la cérémonie : «L’ambassadrice Robyn Rihanna Fenty a rendu des services à la Barbade qui ont été illustrés par un leadership visionnaire et pionnier. Puissiez-vous continuer à briller comme un diamant et à honorer votre nation.»

Lors d’une autre cérémonie mardi, Rihanna a reçu une médaille et a prononcé un bref discours devant la foule. «C’est un jour que je n’oublierai jamais», a-t-elle déclaré, selon USA Today.

«C’est aussi un jour que je n’ai jamais vu venir. J’ai parcouru le monde et j’ai reçu plusieurs prix et distinctions, mais rien, rien ne se compare à être reconnu dans le sol dans lequel vous avez grandi.

Des dirigeants politiques et des dignitaires, dont le prince Charles, ont assisté à la cérémonie lundi. Dans son discours, le royal, 73 ans, a dénoncé l’héritage britannique de colonialisme et d’esclavage au sein de la république.

«Depuis les jours les plus sombres de notre passé et l’atrocité épouvantable de l’esclavage, qui souille à jamais notre histoire, les habitants de cette île ont tracé leur chemin avec une force extraordinaire», a-t-il déclaré, par PEOPLE.

Le prince a poursuivi: «L’émancipation, l’autonomie gouvernementale et l’indépendance étaient vos points de passage. La liberté, la justice et l’autodétermination ont été vos guides. Votre long voyage vous a amené à ce moment, non pas comme votre destination, mais comme un point de vue à partir duquel examiner un nouvel horizon.

La reine Elizabeth a adressé ses félicitations à la nouvelle république dans une publication Instagram partagée lundi. «En cette occasion importante et votre entrée en fonction en tant que premier président de la Barbade, je vous adresse mes félicitations à vous et à tous les Barbadiens», peut-on lire dans le message.

«J’ai visité votre beau pays pour la première fois à la veille de l’indépendance au début de 1966, et je suis très heureux que mon fils soit avec vous aujourd’hui. Depuis lors, le peuple de la Barbade occupe une place particulière dans mon cœur.»