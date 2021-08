Quel sera le numéro de maillot de Cristiano Ronaldo à Manchester United ?

Le père de l’attaquant parisien était en faveur d’une prolongation de son fils à Paris, surtout après la dernière offre du club de la capitale. Le feuilleton Kylian Mbappé sera assurément le dossier très chaud cette fin de mercato estival 2021.

Le Real Madrid a en effet proposé 160 millions d’euros pour s’attacher les services du prodige de 22 ans dès cet été. Offre refusée par le Paris Saint-Germain.

Les dirigeants parisiens seraient prêts à laisser partir Mbappé à condition de voir déposée sur leur table une nouvelle offre autour de 200 millions d’euros.

Dans le même temps, on apprend via le journal espagnol El Confidencial, que l’avocate du clan Mbappé, Delphine Verheyden, a joué un grand rôle dans les refus de prolongation du joueur au PSG alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat.

Celle-ci aurait même convaincu l’international français de ne pas signer un nouveau bail à Paris alors que le père de l’attaquant de 22 ans se serait montré en faveur d’une prolongation, surtout après la dernière offre proposée par Paris (36 millions d’euros de salaire annuel).

«Au PSG, tu gagneras plus d’argent grâce à ton salaire, mais avec le Real Madrid, tu gagneras plus à grâce aux accords publicitaires que tu signeras parce que tu joues au Santiago Bernabéu», aurait argumenté l’avocate. Delphine Verheyden ne s’est certainement pas fait que des amis à Paris…