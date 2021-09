PSG : un comportement de Kylian Mbappé fait scandale (vidéo)

La victoire arrachée par le PSG à Metz (1-2), mercredi soir, a été marquée par une étonnante prise de bec entre Kylian Mbappé et le gardien des Grenats Alexandre Oukidja.

Pourtant touché à un pied il y a une semaine à Bruges, Kylian Mbappé a enchaîné en intégralité les rencontres du PSG contre l’OL (2-1), dimanche dernier, et le FC Metz (1-2), mercredi, pour des victoires acquises à chaque fois dans le temps additionnel.

Le prodige tricolore a manqué d’adresse autant contre les Gones que les Grenats (même s’il est passeur décisif face aux Lyonnais sur le but de la victoire). Contre les Messins, le numéro 7 des Rouge et Bleu s’est distingué de bien mauvaise manière.

A l’approche de la fin de rencontre, alors que les hommes de Mauricio Pochettino n’ont pas trouvé la faille face au bloc adverse bien regroupé, Mbappé, chargé de rendre le ballon aux locaux, a tenté de lober Alexandre Oukidja, obligé ! Face à la grande colère du gardien adverse, le champion du monde 2018 en a souri…

Mbappé chambre, Neymar le défend

Quelques minutes plus tard, Achraf Hakimi a ainsi inscrit le but de la victoire du PSG à la 94e minute de la partie et Kylian Mbappé s’est d’abord dirigé vers l’international algérien pour le chambrer avant de rejoindre ses coéquipiers pour célébrer la réalisation. Oukidja a alors couru derrière Mbappé et, en arrivant devant la mêlée parisienne, a été repoussé (et mis à terre) par Neymar.

Alors que l’arbitre, M. Pignard, a averti le gardien et le crack brésilien, ses assistants-vidéo ne se sont pas attardés sur les deux altercations (la première verbale, la seconde physique).

Une séquence de 20 secondes mémorable. #Mbappé qui vient chambrer, le gardien messin qui joue les durs et qui tombe au premier courant d’air… Et pour finir l’apparition d’un mec torse nu tombé du ciel 😂#PSG #FCMPSG pic.twitter.com/inoh7FEv7L — Nicolas Puiravau (@nikop17) September 22, 2021

Au coup de sifflet final, Oukidja a cherché à s’expliquer avec Mbappé, créant une altercation générale au milieu du terrain. Les stadiers ont fini par repousser des supporters messins arrivés sur la pelouse pour s’en prendre aux joueurs du PSG.