PSG : «On me dit que Messi veut quitter le PSG cet été, qu’il en a marre», a annoncé Eduardo Inda

La situation de Lionel Messi continue de faire l’objet de nombreuses rumeurs. Un départ de la star du PSG se dessine-t-il dans les mois à venir ?

La trêve internationale permet aux joueurs du PSG de souffler un peu et d’oublier le temps de quelques jours les grosses difficultés quotidiennes à Paris, mais la crise reste réelle et les stars parisiennes ne manquent pas d’être au centre des conversations. Un départ de Mbappé est plus proche que jamais, Neymar est critiqué de manière virulente et Lionel Messi, de son côté, fait l’objet de rumeurs régulières.

Quelques mois seulement après son arrivée, Messi regrette-t-il déjà sa signature au PSG, ce refrain revient régulièrement malgré quelques démentis et il a de nouveau été entonné ces dernières heures dans l’émission El Chiringuito. En effet, le chroniqueur Eduardo Inda a assuré que le souhait absolu de Messi serait de partir dès cet été !

Messi en Argentine à défaut du Barça ?

«On me dit que Messi veut quitter le PSG cet été, qu’il en a marre. Il veut retourner à Barcelone et on me dit que la personne qui l’arrête est Joan Laporta. Xavi ne serait pas contre son arrivée, mais les réticences viennent d’en haut. mais ils l’arrêtent d’en haut», a assuré Inda, avant d’évoquer une autre possibilité que le Barça.

«La possibilité qu’il y aurait, c’est qu’il finisse par jouer pour Newell’s (son club de cœur en Argentine) mais il veut quitter le PSG, il n’est pas à l’aise à Paris, a conclu Inda. Une information de poids si elle venait à se confirmer, et qui dessinerait un été de toutes les folies au PSG…»

