PSG : Kylian Mbappé va prolonger son contrat ? Voici sa réponse !

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Après son transfert au Real Madrid avorté cet été, l’avenir de l’attaquant français est revenu à la surface avec ses récentes déclarations. Et à quelques mois de la fin de son contrat avec le PSG, son futur apparaît toujours incertain, même si son entourage préférerait le voir prolonger.

Pour combien de temps encore ? Son contrat s’achève en juin prochain et les négociations autour d’une éventuelle prolongation ont pour le moment été mises de côté.

«Depuis un mois et demi, deux mois, on ne discute plus d’une prolongation, vu que j’ai dit que je voulais partir», a confié Kylian Mbappé, qui n’écarte aucune possibilité.

«Cela fait maintenant suffisamment longtemps que je suis dans le foot pour savoir que la vérité d’hier n’est pas celle d’aujourd’hui, ni celle de demain. Si on m’avait dit que Messi allait jouer au PSG, je ne l’aurais pas cru. Donc, on ne sait pas ce qui peut se passer», a-t-il lâché.

Même si sa volonté de partir au Real semble toujours intacte. «On en est loin (de rester à Paris), puisque je voulais partir cet été. Je ne vais pas faire l’hypocrite et venir jeter une bouteille à la mer, du genre : «Oh, je ne sais pas’», a-t-il ajouté.

Ses envies divergent néanmoins de celles son entourage, qui préférerait le voir prolonger dans la capitale. Une partie de ses proches aurait des doutes sur le projet madrilène et préférerait qu’il prolonge de deux ou trois ans à Paris. «Mbappé veut jouer au Real Madrid, mais une partie de son entourage le plus proche préfère qu’il renouvelle son contrat avec le PSG», a indiqué Josep Pedrerol dans El ChiringuitoTV.

Le Real Madrid demeure confiant dans son entreprise de s’offrir Kylian Mbappé, qui sera libre de signer dans le club de son choix à partir du mois de janvier, mais l’affaire est encore loin d’être réglée et le dossier apparaît comme de plus en plus compliqué. Et ce feuilleton risque de connaître encore de multiples rebondissements dans les prochaines semaines.