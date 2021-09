PSG : Kylian Mbappé en colère contre Neymar sur le banc !

Kylian Mbappé, l’attaquant du PSG, n’a visiblement pas apprécié la gestion de certaines actions par son partenaire Neymar… Voilà une image qui ne va pas manquer, une nouvelle fois, de faire parler.

En effet, c’est un Kylian Mbappé mécontent qui a pris place sur le banc en fin de rencontre. En cause, non pas sa sortie, mais le manque d’altruisme de Neymar sur certains actions qu’il n’a pas manqué de pointer du doigt dans une séquence captée par Canal Plus.

Juste après sa sortie, Mbappé a en effet vu Draxler inscrire le but du break sur une passe de Neymar. Ce qui a inspiré une réaction agacée du prodige parisien.

«Moi il ne me la fait pas la passe !», a clairement lâché un Mbappé en colère à Idrissa Gueye, qui l’accompagnait sur le banc. Nul doute que cela devrait être débriefé dans l’intimité du vestiaire…