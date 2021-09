PSG : en larmes, Lionel Messi envoie un énorme message !

Le néo-Parisien Lionel Messi s’est régalé, dans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 septembre en inscrivant un triplé face à la Bolivie avec l’Argentine en match de qualification à la Coupe du monde 2022. La star n’a pu contenir son émotion à la fin du match.

Si Lionel Messi est sur une autre planète lorsqu’il a le ballon dans les pieds, il n’en reste pas moins les pieds sur terre une fois le match terminé. L’Argentin a inscrit les trois buts de sa sélection face à la Bolivie cette nuit (14e, 64e, 88e). Une nouvelle performance XXL pour le quintuple Ballon d’or.

La Pulga continue d’écrire l’histoire du football sud-américain. Il en a écrit une nouvelle page cette nuit en devenant le meilleur buteur sud-américain de l’histoire en dépassant le Roi Pelé (77 buts) avec 79 réalisations.

Alors, forcément, à la fin de la rencontre, Lionel Messi n’a pu s’empêcher de fondre en larmes après autant d’émotions. Tout simplement parce que sa sélection a pu enfin célébrer le titre de la Copa America avec leur public (25 000 personnes). Son premier trophée avec la sélection.

«J’ai vécu ce moment avec une grande anxiété, mais aussi avec l’envie de pouvoir en profiter. J’ai attendu ça tellement longtemps (de partager un trophée entre la sélection et son public).

Nous avons gagné le match, ce qui était le plus important, et maintenant profitons-en. Ça fait très longtemps que j’ai cherché à vivre ce moment, je l’ai rêvé et grâce à Dieu on me l’a offert. C’est un moment unique, il n’y avait pas de meilleur scénario et pouvoir le célébrer est incroyable.

Ma mère et mes frères et sœurs sont dans les tribunes. J’ai beaucoup souffert et je suis très heureux. La vérité, je le dis toujours : les récompenses individuelles sont secondaires, car nous sommes ici pour autre chose», lance-t-il sur la pelouse du Stade Monumental Antonio Vespucio Liberti de Buenos Aires.

Dans l’autre rencontre de la nuit, un Parisien s’est illustré en la personne de Neymar. Le Brésilien a inscrit le deuxième et dernier but (40e) de la Seleçao face au Pérou (2-0). Everton Ribeiro avait ouvert le score.