Pelé : mauvaise nouvelle pour la légende du football brésilien

Hospitalisé à Sao Paulo, la légende du football brésilien Pelé (80 ans) s’est voulu rassurant, en publiant un message sur Twitter, démentant les rumeurs de problèmes de santé plus graves.

«Je ne me suis pas évanoui et je suis en excellente santé, écrit le triple champion du monde (1958, 1962, 1970). Je suis venu pour des examens de routine que je n’avais pas été en mesure de passer plus tôt à cause de la pandémie de coronavirus. Faites-leur savoir que je ne joue pas dimanche prochain !», conclut, en plaisantant, le Roi Pelé.