Pamela Anderson prête à se séparer de son 5e mari après un an de mariage

Un an exactement après le mariage de Pamela Anderson avec son garde du corps Dan Hayhurst, le couple aurait décidé de se séparer.

Selon plusieurs sources, l’histoire d’amour entre Pamela Anderson et Dan Hayhurst a pris fin.

La star de «Baywatch» et le garde du corps, qui se sont dit «Oui» lors d’une cérémonie intime dans sa maison de l’île de Vancouver, en Colombie-Britannique, la veille de Noël 2020, ont mis fin à leur relation.

Début 2021, une source proche du couple a déclaré à E ! News : «Pamela est aux anges et se sent plus chez elle que jamais. C’est vraiment un cercle complet et un retour aux sources. Ils sont en fait tous deux originaires de l’île de Vancouver. Ils sont entre Malibu et sa maison familiale à Vancouver. Passer du temps pendant la quarantaine a été bénéfique pour les deux.»

Dan était le 5e mari de Pamela Anderson. Le premier mariage du mannequin était avec le musicien Tommy Lee en 1995. Ils ont donné naissance à Brandon Thomas Lee et Dylan Jagger Lee avant de se séparer en 1998. Des années plus tard, en 2006, Pamela a épousé le chanteur Kid Rock, mais elle a demandé le divorce quelques mois plus tard.

En 2007, Pamela s’est mariée avec le producteur Rick Salomon. Cependant, elle a demandé l’annulation du mariage début 2008. Le duo s’est ensuite réconcilié en 2013 et s’est remarié en 2014, mais après une série de séparations, Pamela et Rick ont obtenu le divorce en 2015.

Au début de l’année 2020, près d’un an avant son mariage avec Dan, Pamela a épousé le producteur de Jon Peters, mais elle a annoncé leur séparation 12 jours plus tard.