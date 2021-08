Objectif reste du Monde : Illan est-il toujours en froid avec Nikola Lozina ?

Ce n’est plus un secret, de plus en plus de personnes au sein même de la télé-réalité ont beaucoup de mal à apprécier Illan. Ce dernier s’est mis à dos toute la villa dans Objectif reste du Monde. Mais alors la question se pose ! Le jeune homme est-il en guerre avec Nikola Lozina ?

Cette année dans le monde de la télé-réalité, les téléspectateurs ont pu découvrir de grandes failles entre les candidats. Bien que certains candidats des Marseillais soient en guerre, il semblerait que ce soit bien pire du côté du Reste du monde.

En effet, depuis le début, l’émission Objectif reste du Monde ne diffuse que des moments de clashs, des disputes et des trahisons. Tout a commencé entre Julien Bert et Hilona qui se sont déchirés à l’écran.

Ils ont beaucoup de mal à oublier leur passé. Hilona reproche quelque chose à son copain qu’elle ne dévoile pas devant les caméras. Et cela a le don d’agacer les téléspectateurs.

Et les choses vont de mal en pis avec Illan. Eh oui, le couple ne le supporte plus. D’après des rumeurs, il aurait envoyé des photos intimes d’Hilona à ses amis. Julien Bert ne peut tolérer de tels agissements. Ce serait donc la raison de sa haine envers lui.

Sauf qu’il n’est pas le seul à le détester. Presque toute la villa se met contre lui. Même son ex Giuseppa a du mal à le supporter. Et rien ne va plus depuis sa rupture avec Adixia. Pour rappel, la jolie blonde avait refusé de voter pour son copain lors de la dernière cérémonie des chefs.

Illan, très énervé, a donc décidé de rompre avec elle. Et une chose est sûre, cela a fait perdre la tête aux habitants de Objectif reste du Monde. Julien Bert, Simon, Giuseppa, voire même Anthony Alcaraz ont exprimé leur colère.

Ils ont donc décidé de l’éliminer lors de l’épreuve de mort subite. S’il y a bien une personne qui a réussi à rester neutre, c’est bien Nikola Lozina. Il a été l’un des seuls à soutenir le candidat de Objectif reste du Monde.

À plusieurs reprises, il a même pris sa défense. Le jeune papa n’a jamais écouté les autres. Non non, il a décidé de se faire un avis sur Illan par lui-même. Il lui était donc d’un grand réconfort. Mais qu’en est-il de leur relation aujourd’hui ?

Il semblerait qu’ils ne soient plus aussi proches qu’avant ! Après le tournage d’Objectif Reste du Monde, Nikola Lozina se serait donc éloigné d’Illan. C’est ce qu’a révélé le compte Instagram aqababe : «Ils ne se calculent plus».

Le blogueur a ensuite précisé : «Ils ont pris leurs distances, chacun dans son coin, chacun avec sa bande de potes«. Toutefois, ils se suivent toujours sur Instagram ! Alors la question se pose, sont-ils prêts à redevenir amis ? C’est donc une affaire à suivre…