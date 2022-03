Ni Cristiano Ronaldo, ni Lionel Messi ne jouera les quarts de finale de la Ligue des champions

Les deux joueurs ont été respectivement éliminés par l’Atletico Madrid et le Real Madrid. Et pour la première fois depuis 2005, aucun des deux n’a marqué lors des huitièmes.

Une stat qui montre clairement le déclin de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui ont dominé le monde du football pendant plus de 15 ans, remportant à eux deux 12 Ballons d’or. Alors qu’ils s’approchent de la fin de leur carrière, Habib Beye fait savoir qu’on va devoir s’habituer aux performances moyennes de ces deux monstres parce que même si la qualité est toujours là, le corps et l’âge ne peuvent suivre.

Sur Canal plus, le consultant Sénégalais a bien résumé la situation, affirmant par ailleurs que le jour où ces deux légendes prendront leur retraite, on pourra dire qu’on a vécu une époque formidable.